Tanyeli hastalık sürecini anlattı: 3'üncü evredeyim
Pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli, tedavisinin ilk aşamasını Türkiye'de tamamlamıştı. Kendisi için düzenlenen moral gecesinde konuşan Tanyeli, hastalık sürecini anlattı. Hastalığın 3'üncü evresinde olduğunu söyleyen Tanyeli; "Yurt dışında ameliyatsız tedavi için bağlantı yaptık. 3 ülkede ameliyatsız tedavi var. Olmazsa artık Allah, ne dediyse o olacak" dedi
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Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; bir süredir hem Türkiye'de hem de yurt dışında pankreas kanseri tedavisi gören Tanyeli için Türkan Şerbetçi tarafından moral gecesi düzenlendi. Gecede Zara'nın sahnesine; Yıldız Tilbe, Hakan Altun, Ahmet Selçuk İlkan, Safiye Soyman, Fatih Ürek, Selen Görgüzel, Ferman Toprak, İsmail Özkan ve Didem Kınalı, Tanyeli'ye moral vermek amacıyla birçok ünlü isim konuk oldu.
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500 BİN TL KATKIDA BULUNDULAR
Moral gecesinde, Tanyeli'ye maddi destekte bulunmak için Uğur Batur tarafından bir müzayede düzenledi. Cemiyet hayatının önde gelen isimleri, antika, takı, dekorasyon objeleri ve tabloları satın aldılar. 10 parça müzayede ürününden toplamda 500 bin TL değerinde satış yapıldı.
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"BENİM ANNEM YOK AMA TÜRKAN ABLAM VAR"
Tanyeli ve Türkan Şerbetçi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tanyeli; "Yıllar sonra Türkan abla yine elimden tuttu ve bana bu geceyi armağan etti. Onu tanıdığımda 19 yaşındaydım. Yedi düvele yardım etmiştir. Benim bir annem yok ama Türkan ablam var. Çok duygulandım. Dün Türkan ablaya 'Dayanamıyorum bak ağlayacağım' dedim. O da bana 'Olur mu? Sen mutlu ol diye yapıyoruz bu geceyi' dedi. Allah; beni yalnız bırakmayan herkesten razı olsun. Çok dostum var benim. Hepsinden Allah, razı olsun" dedi. Türkan Şerbetçi ise geceyle ilgili; "Ben Tanyeli'yi 19 yaşından beri tanıyorum. O benim manevi kızımdır. Yurt dışından dönünce kendisinin hastalığını öğrendik, ben de onu yalnız bırakmamak adına böyle bir geceyi düzenlemek istedim" ifadelerini kullandı.
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"HAYAT ÇOK KISA KÜS KALMAYA DEĞMEZ"
Hastalık süreci hakkında da konuşan Tanyeli; "Süreci çocuklardan saklıyordum ama onlar öğrendiler artık sır kalmadı. Şu an 3'üncü evredeyim. Yurt dışında ameliyatsız tedavi için bugün bağlantı yaptık. 3 ülkede ameliyatsız tedavi var. Olmazsa artık Allah, ne dediyse o olacak. Dünya zorlu bir sınavdan geçiyor. Herkesin de kendine göre mücadelesi var. Bir verenden de Allah, razı olsun, bin verenden de... Allah, herkesten razı olsun. Bana gönülden gelen zaten bana şifa olur. Yanımda olandan Allah, razı olsun, olmayana da Allah, hayatında kolaylık versin. Yanımda olmadı diye üzüldüğüm olmadı diyemiyorum ama ben herkesi canı gönülden affettim. Bu hayat çok kısa küs kalmaya ve üzülmeye değmez" dedi.
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"EŞİM İLKER, ÇOK KIYMETLİM"
Tanyeli, eşi İlker Sünnili'ye de teşekkür etti. Hastalığı süresince hep yanında olduğunu dile getiren Tanyeli; "Eşim çok kıymetlim. 8 - 9 aydır hiç ayrılmadı yanımdan. Ailemizde ağabeyimi ve kayınvalidemi kanserden kaybettik biz. Bizim sınavımız birmiş demek ki. Umarım bu gece benim ikinci kez doğmama vesile olur. Bu hastalıkların hem bir hediye aynı zamanda da bir kefaret olduğunu düşünüyorum" dedi.
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"ÇOK ETKİLENDİM SÜREÇTEN"
Geceye katılan Fatih Ürek de; "Ben çok etkilendim bu süreçten. Öyle güzel zamanlarımız var ki onunla ben çok seviyorum Tanyeli'yi. Kötü haberini aldığım insanlarla ben küserim ya. Küserim derken kötü haber ya bu, ben sevmiyorum kötü haberleri. Hayat hep güzel olsa keşke. Her zaman pozitif olabilse... En başından beri ben süreci takip etmeye çalışıyorum. Biraz beslenmesini düzgün yapması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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"TANYELİ'YE ŞİFA NİYETİNE OLSUN"
Safiye Soyman ise; "Çok güzel bir gece. Tanyeli'me geldik. Sanatçı arkadaşlarımızla birlikte biraz sahne alacağız. Şifa niyetine olsun ona inşallah. Onu çok seviyorum. Hemen hemen aynı sahnede birlikte çalışırdık. Beraber çok çalıştık biz Tanyeli ile. Tanyeli dünya meleği, dünya iyisidir" dedi.
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Selen Görgüzel
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Ferman Toprak ve eşi Hilal Öztürk
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