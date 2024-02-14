Tanyeli hastalık sürecini anlattı: 3'üncü evredeyim

"BENİM ANNEM YOK AMA TÜRKAN ABLAM VAR"

Tanyeli ve Türkan Şerbetçi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tanyeli; "Yıllar sonra Türkan abla yine elimden tuttu ve bana bu geceyi armağan etti. Onu tanıdığımda 19 yaşındaydım. Yedi düvele yardım etmiştir. Benim bir annem yok ama Türkan ablam var. Çok duygulandım. Dün Türkan ablaya 'Dayanamıyorum bak ağlayacağım' dedim. O da bana 'Olur mu? Sen mutlu ol diye yapıyoruz bu geceyi' dedi. Allah; beni yalnız bırakmayan herkesten razı olsun. Çok dostum var benim. Hepsinden Allah, razı olsun" dedi. Türkan Şerbetçi ise geceyle ilgili; "Ben Tanyeli'yi 19 yaşından beri tanıyorum. O benim manevi kızımdır. Yurt dışından dönünce kendisinin hastalığını öğrendik, ben de onu yalnız bırakmamak adına böyle bir geceyi düzenlemek istedim" ifadelerini kullandı.