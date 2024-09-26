Tanyeli, bir ameliyat daha oldu: Başarıyla çıkacağım
Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, bir operasyon daha geçirdi. Ameliyathaneye girmeden önce sedyede duygularını dile getiren Tanyeli; "İnşallah sağlıklı sıhhatli bu minik operasyondan da başarıyla çıkacağıma inanıyorum" diyerek duygusal anlar yaşadı
Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, birçok kez operasyon geçirdi. Uzun süredir tedavi gören Tanyeli, yeni bir operasyona daha alındı.
Ameliyathaneye sedyeyle götürülen Tanyeli, o anların videosunu da sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.
"İNŞALLAH BAŞARIYLA ÇIKACAĞIM"
Duygusal anlar yaşayan Tanyeli, duygularını şu sözlerle ifade etti: Ben hazırım, gidiyorum. İnşallah, sağlıklı sıhhatli bu minik operasyondan da başarıyla çıkacağıma inanıyorum. Çünkü doktorlarımıza çok güveniyorum.