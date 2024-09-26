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        Haberler Magazin Tanyeli bir ameliyat daha oldu: Başarıyla çıkacağım - Magazin haberleri

        Tanyeli, bir ameliyat daha oldu: Başarıyla çıkacağım

        Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, bir operasyon daha geçirdi. Ameliyathaneye girmeden önce sedyede duygularını dile getiren Tanyeli; "İnşallah sağlıklı sıhhatli bu minik operasyondan da başarıyla çıkacağıma inanıyorum" diyerek duygusal anlar yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 08:34 Güncelleme: 26.09.2024 - 09:15
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        Bir ameliyat daha oldu
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        Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, birçok kez operasyon geçirdi. Uzun süredir tedavi gören Tanyeli, yeni bir operasyona daha alındı.

        Ameliyathaneye sedyeyle götürülen Tanyeli, o anların videosunu da sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

        "İNŞALLAH BAŞARIYLA ÇIKACAĞIM"

        Duygusal anlar yaşayan Tanyeli, duygularını şu sözlerle ifade etti: Ben hazırım, gidiyorum. İnşallah, sağlıklı sıhhatli bu minik operasyondan da başarıyla çıkacağıma inanıyorum. Çünkü doktorlarımıza çok güveniyorum.

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        #Tanyeli
        #ameliyat
        #pankreas kanseri

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