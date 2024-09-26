Tanyeli bir ameliyat daha oldu: Başarıyla çıkacağım - Magazin haberleri

Tanyeli bir ameliyat daha oldu: Başarıyla çıkacağım - Magazin haberleri

REKLAM advertisement1

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, birçok kez operasyon geçirdi. Uzun süredir tedavi gören Tanyeli, yeni bir operasyona daha alındı.

Ameliyathaneye sedyeyle götürülen Tanyeli, o anların videosunu da sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

"İNŞALLAH BAŞARIYLA ÇIKACAĞIM"

Duygusal anlar yaşayan Tanyeli, duygularını şu sözlerle ifade etti: Ben hazırım, gidiyorum. İnşallah, sağlıklı sıhhatli bu minik operasyondan da başarıyla çıkacağıma inanıyorum. Çünkü doktorlarımıza çok güveniyorum.