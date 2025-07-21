Tankerde elektronik sigara ele geçirildi

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'dan Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurda giriş yapan boş tankeri risk analizi sonrası X-ray taramasına sevk etti.

Taramada yoğunluk tespit edilmesi üzerine tankerde yapılan aramada, kolilere gizlenmiş 3 bin 193 elektronik sigara, 6 bin sigara filtresi ve çok sayıda elektronik sigara aksamı bulundu. Tanker sürücüsü gözaltına alındı.

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