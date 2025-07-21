Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Tankerde elektronik sigara ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Kapıkule'de tankerde 3 bin 193 elektronik sigara ele geçirildi

        Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tankerde 3 bin 193 elektronik sigara, 6 bin sigara filtresi ve çok sayıda elektronik sigara aksamı ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 14:25 Güncelleme: 21.07.2025 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tankerde elektronik sigara ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'dan Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurda giriş yapan boş tankeri risk analizi sonrası X-ray taramasına sevk etti.

        Taramada yoğunluk tespit edilmesi üzerine tankerde yapılan aramada, kolilere gizlenmiş 3 bin 193 elektronik sigara, 6 bin sigara filtresi ve çok sayıda elektronik sigara aksamı bulundu. Tanker sürücüsü gözaltına alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kapıkule Sınır Kapısı
        #elektronik sigara
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi ateşe atma gayreti içinde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi ateşe atma gayreti içinde
        HSK seçimi AYM gündeminde
        HSK seçimi AYM gündeminde
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        ÖTV düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
        ÖTV düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
        Teknede cinayet! Bayıldı, suya düştü!
        Teknede cinayet! Bayıldı, suya düştü!
        Son 10 gün! Eski tip ehliyetler için uyarı
        Son 10 gün! Eski tip ehliyetler için uyarı
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!
        22 Temmuz'da ne olacak?
        22 Temmuz'da ne olacak?
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Gazze'nin yüzde 88'i İsrail'in tahliye emri altında
        Gazze'nin yüzde 88'i İsrail'in tahliye emri altında
        Sakarya'da ormanla birlikte evler de yandı!
        Sakarya'da ormanla birlikte evler de yandı!
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Trump, Fed Başkanı Powell'ı görevden alacak mı?
        Trump, Fed Başkanı Powell'ı görevden alacak mı?
        Yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı
        Yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı
        Habertürk Anasayfa