Tankerde elektronik sigara ele geçirildi

Kapıkule'de tankerde 3 bin 193 elektronik sigara ele geçirildi
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tankerde 3 bin 193 elektronik sigara, 6 bin sigara filtresi ve çok sayıda elektronik sigara aksamı ele geçirildi
Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'dan Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurda giriş yapan boş tankeri risk analizi sonrası X-ray taramasına sevk etti.
Taramada yoğunluk tespit edilmesi üzerine tankerde yapılan aramada, kolilere gizlenmiş 3 bin 193 elektronik sigara, 6 bin sigara filtresi ve çok sayıda elektronik sigara aksamı bulundu. Tanker sürücüsü gözaltına alındı.