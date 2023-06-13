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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yeniden CHP'de

Geçtiğimiz yıl Yüksek Disiplin Kurulu tarafından geçici olarak bir yıl partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yeniden CHP'ye döndü. Habertürk’e konuşan Özcan "değişim" olmadığı taktirde yerel seçimlerde partinin başarı şansının olmadığını söyledi. Mahir Kılıç'ın haberi..

Giriş: 13.06.2023 - 11:43 | Güncelleme: ABONE OL
CHP'ye geri dönen Tanju Özcan'dan Habertürk'e son dakika açıklaması:

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçen yıl belediye meclisindeki bir oylama sırasında el kaldıran belediye meclis üyesi Hacer Çınar’a “Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor” demişti.

Bunun üzerine CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun oybirliğiyle aldığı karar gereği kesin ihraç talebiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen Özcan hakkında yine oybirliğiyle bir yıl geçici çıkarma cezası verildi.

Geçici ihraç süresi dolan Tanju Özcan yeniden partiye döndü. Şimdi ise CHP Genel Sekreterliği'nin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazıp ihraç süresinin dolduğunu ve Özcan'ın yeniden partinin asli üyesi olduğunu belirtmesi gerekiyor.

"ALTILI GANYANDA EN ÇOK ORAN VEREN SÜRPRİZ ATA OYNAMAK GİBİ"

Değişim mesajını veren ilk isimlerden birisi olan Tanju Özcan, "Değişim zaruri ve demokrasinin gereği. Kılıçdaroğlu bunu yaparsa biz bunu fedakarlık sayarız" dedi. Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere aynı kadro ve aynı söylemlerle gidilmesi halinde başarı şansı olmadığını belirten Özcan, "Aynı moral bozukluğuyla devam edilirse seçimde başarı, altılı ganyanda en fazla oran veren sürpriz ata oynamak gibi bir şey, keloğlanın yeniden saçlarının çıkmasını istemek gibi bir şey olur" dedi.

"ÖZGÜR ÖZEL VEKİL GRUBUNA HAKİMDİR"

Özgür Özel'in "Sorumluluk almaktan kaçmayacağım" sözlerini de değerlendiren Özcan, "Özgür Bey çok tutarlı bir siyasidir, Özgür Bey her zaman vekil grubuna ve tabana hakimdir. Eğer bu değişimi dile getiriyorsa tabanda ve vekillerde de böyle bir irade vardır diye hissediyorum" şeklinde konuştu.

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