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        Haberler Magazin Tanju Özcan, Melek Mosso konserinde 25’inci evlilik yıl dönümünü kutladı

        Tanju Özcan, Melek Mosso konserinde 25’inci evlilik yıl dönümünü kutladı

        Melek Mosso, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Bolu'da konser verdi. Mosso'nun konserinde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, eşi Meral Özcan ile evliliklerinin 25'inci yıl dönümünü kutladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 11:24 Güncelleme: 24.04.2024 - 11:37
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        Konserde evlilik yıl dönümünü kutladı
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        Melek Mosso, 23 Nisan ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Bolu’da sahne aldı. Mosso’nun şarkılarına, alanı dolduran binlerce genç, hep bir ağızdan eşlik etti. Melek Mosso, sevilen şarkılarıyla Bolululara bayram coşkusunu yaşattı.

        Melek Mosso’nun konserinde, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan eşi Meral Özcan ile birlikte evliliklerinin 25’inci yıl dönümünü kutladı. Melek Mosso’nun söylediği şarkı eşliğinde dans eden Özcan çifti alkışlandı.

        BİRBİRLERİNİ PROTESTO ETMİŞLERDİ

        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın eşi Meral Özcan, Gölcük Tabiat Parkı'na yapılan bungalovların 17 yıllığına kiralanmasına karşı çıkan protestocular arasındaydı. Belediyeye karşı yapılan protestoya katılan Meral Özcan'a belediye başkanı eşi, "Ben de seni protesto ediyorum. Eve geç geleceğim" diye yanıt vermişti.

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        #Tanju Özcan
        #Melek Mosso

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