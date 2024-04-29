Tanju Özcan'dan 2 bin 330 hektarlık alanda maden arama ruhsatı tepkisi

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kent merkezine 26 kilometre uzaklıktaki At Yaylası ve Kızılağıl mevkisindeki 1070 hektar ve 1260 hektar olmak üzere toplam 2 bin 330 hektarlık iki alana maden arama ruhsatı verildiğini belirterek tepki gösterdi.

Başkan Özcan, düzenlediği basın toplantısında uydu fotoğrafları üzerinden maden arama ruhsatı verilen alanları göstererek, "Seçim öncesinde gündeme gelen bir konu vardı. AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek'in deyimiyle 2021 yılında bir firmaya altın arama ruhsatı verilmiş. Bizi çok şaşırtan ve üzen gelişmeler oldu. Bunları belgeleriyle size açıklayacağım." dedi.

Özcan, "Burada iki tane saha için ruhsat vermişler. Birinci arazinin tamamı ormandan oluşuyor. Sayın vekilimiz altın arama sahası dediği için biz de onu kullanıyoruz. Altın arama sahası mı maden arama sahası mı ruhsatta herhangi bir detay bulamadık. Burada akarsular, yer altı suları ve 4 köyün yerleşim alanı var. Biz bir tane yere ruhsat verildiğini düşünürken asıl bizim canımızı yakan At Yaylası mevkisine de aynı büyüklükteki bir alana arama ruhsatı verilmiş. Burası Bolu'nun en büyük yaylası. Burada 13 köyün yaylası var. Diğer alanda altın aranacağı söylendi ama diğer alanda çok kıymetli bir torf var. Türkiye'nin en kıymetli torfu olduğu söyleniyor. Burada değeri 100 milyonlarca doları bulan torf madeni var. Altın çıkartmayı umuyorlar mı bilmem ama burada torf olduğu belli." diye konuştu.

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İki ruhsat sahibinin de Varlık Fonu şirketlerinden Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi'ne ait olduğunu söyleyen Özcan, "Ruhsat iki alana da 5 Aralık 2021'te 4 yıl süreyle verilmiş ama talep olması halinde bu uzayabiliyor. 1,5 yıla yakın bir zaman daha var önümüzde. Buna dur dememiz lazım" dedi.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK DOĞA KATLİAMI OLUR" Başkan Özcan, maden arama ruhsatı alınan bölgede torf çıkartılmaya başlanması halinde Türkiye'nin en büyük doğa katliamlarından biriyle karşı karşıya kalınacağını ifade ederek şunları söyledi: "Bu ruhsatlar, bakanlıklar aracılığıyla veriliyor. Derhal, amasız ve fakatsız iktidar partisinin milletvekili, iktidar partisinin il başkanı derhal açıklama yapmalı. Ruhsatları derhal iptal etmeleri lazım. Herkes aklını başına alsın. Ben bu konuyu milletvekillerimiz, grup başkanvekilimiz ve genel başkanımız aracılığıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de taşıyacağım. Eğer belli bir süre içerisinde cevap gelmezse çevreci örgütleri ön uyarı niteliğinde Bolu'ya davet edeceğim. Toplamı 2 bin 300 hektar civarında. Bolu'nun yerleşik alanının yarısı kadar bir alan. Bizim imar planlı alanımız 4 bin 500 hektar. Bolu merkezin yarısı kadar bir alandan bahsediyoruz" diye konuştu.