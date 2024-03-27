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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da akılalmaz olay: Tanımadığı kız çocuğuna vurup yere düşürdü - Son dakika haberleri

        Tanımadığı kız çocuğuna vurup düşürdü!

        Antalya'da, sokakta yürüyen kız çocuğuna, kimliği belirsiz kişi koşarak vurdu. Marketin içerisine düşen çocuğa çalışanlar yardım ederken, saldırgan ise uzaklaştı. Saldırı anı kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 10:49 Güncelleme: 27.03.2024 - 11:05
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        Tanımadığı kız çocuğuna vurup düşürdü!
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        Antalya'da olay, 23 Mart’ta Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Elinde pazar arabası bulunan kimliği belirsiz bir erkek, sokağın diğer ucundaki sırt çantalı kız çocuğuna doğru koştu.

        ÇOCUĞUN SIRTINA VURUP DÜŞÜRDÜ

        SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

        DHA'da yer alan habere göre kendisine doğru gelen kişiyi gören çocuk panikledi ve yakındaki zincir marketin şubesine sığınmak istedi. Koşarak gelen adam, çocuğun sırtına vurup düşürdü.

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        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Market çalışanlarının yardım ettiği çocuk büyük korku yaşarken, saldırgan ise uzaklaştı. Bu sırada olayı görenler ve bir kadın market çalışanı, saldırgana tepki gösterdi. Çocuk ise dersi olduğunu söyleyerek olay yerinden uzaklaştı. Saldırı anları, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        "BENİM ÖNÜMDEN KİMSE GEÇEMEZ"

        Olaya şahit olan mahalleli Özlem Karayalçın, “Sabah saatlerinde balkonda oturuyordum. Kız çocuğu yürürken bir adam koşarak geldi ve sırtına vurup düşürdü. Çalışanlardan biri adama, ‘Ne yapıyorsunuz’ diye sorduğunda, ‘Benim önümden kimse geçemez’ deyip elindeki pazar arabasıyla kadına da saldırmaya çalıştı. Biz inene kadar adam elini, kolunu sallayarak gitti. Tedirgin oluyoruz, çocuklarımız var etrafta okullar var. O günden sonra da görmedim" dedi.

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        #Antalya
        #Son dakika haberler
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