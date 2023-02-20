Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor

Taner Savut için DNA örneği istendi

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerde Hatay'da enkaz altında kalan Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut için DNA örneği istendi.

Giriş: 20.02.2023 - 21:48 | Güncelleme: ABONE OL
Taner Savut için DNA örneği istendi
DHA

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesindeki Rönesans Rezidans da yıkıldı. Rezidansın enkazında yapılan arama ve kurtarma çalışmaları sırasında geçtiğimiz günlerde Hataysporlu futbolcu Atsu'nun cansız bedenine ulaşılırken; aynı binada kaldığı bilinen Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'tan ise bugüne kadar haber alınamadı.

Aile depremin ardından günlerdir enkaz başında endişeli bekleyişini sürdürürken; bugün önemli bir gelişme yaşandı. Adana'dan bir kişinin aileyi arayarak hastanede Taner Savut'a benzeyen bir kişinin cenazesi olduğunu söyledi. Bunun üzerine Savut'un ağabeyi Ali Savut Adana'ya giderek DNA örneği verdi.

Yapılacak testin ardından cenazenin Taner Savut'a ait olup olmadığı önümüzdeki günlerde belli olacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Artçı depremler devam edecek mi?
Artçı depremler devam edecek mi?
Depremin merkezinden bildirdiler
Depremin merkezinden bildirdiler
İçişleri Bakanı Soylu: 3 kişi hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Soylu: 3 kişi hayatını kaybetti
Şaban ayı duaları ve ibadetleri...
Şaban ayı duaları ve ibadetleri...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.