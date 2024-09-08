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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Taner Saral: Şenol Güneş hep bizimdi, sonsuza kadar da bizim kalacak - Trabzonspor Haberleri

        Taner Saral: Şenol Güneş hep bizimdi, sonsuza kadar da bizim kalacak

        Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Saral, Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar'ın önümüzdeki hafta oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçıyla ilgili Teknik Direktör Şenol Güneş'e yönelik ifadelerine sert tepki gösterdi. Saral, "Şenol Güneş hep bizimdi, sonsuza kadar da bizim kalacak" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 18:31 Güncelleme: 08.09.2024 - 18:35
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        Trabzon'dan Beşiktaş'a Güneş tepkisi
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        Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Saral, Şenol Güneş'e yönelik sert sözler söyleyen Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar'a tepki gösterdi.

        "ŞENOL GÜNEŞ HEM SAHA İÇİNDE HEM DE SAHA DIŞINDA ÖRNEK BİR KARAKTER"

        Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Saral, teknik direktörlük koltuğuna oturan Şenol Güneş ve söylemlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Saral, “Öncelikle şunu vurgulamak isterim ki, teknik direktörümüz Şenol Güneş, Trabzonspor'un tarihinde özel bir yere sahiptir ve kulübün başarılarına büyük katkı sağlamış önemli bir futbol adamıdır. Hem oyunculuk kariyerinde hem de teknik direktörlük döneminde Trabzonspor'un şampiyonluklarına imza atmıştır. Liderlik vasıfları, futbol zekası ve disiplinli yaklaşımıyla gerek saha içinde gerekse saha dışında örnek karakterdir" ifadelerini kullandı.

        "VARDAR'IN KORKUSUNU ANLAYABİLİYORUZ"

        “Futbolda ahlak önemlidir ve yöneticilerin bu alanda nasıl davranması gerektiği malumunuzdur" diyen Saral, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yöneticilerin popülist söylemlerde bulunarak şaklabanlığa soyunması, ciddiyetten uzaklaşmasına ayrıca kulüp imajının zarar görmesine yol açar. Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar’ın bir sosyal medya platformundaki açıklamaları işte bu bahsettiğimiz ‘şaklabanlığın’ tezahürüdür. Trabzonspor’un efsanesi Şenol Güneş’in ismi üzerinden şaklabanlık sergilenmesini asla kabul edemeyiz. Beşiktaş’a teknik adamlığı döneminde şampiyonluklar yaşatmış Sayın Güneş’in bugün kendi evi ve takımıyla yeniden buluşmasını hazmedemeyen Vardar’ın korkusunu elbette anlıyoruz. Ancak buna gerek yoktu."

        "ŞENOL GÜNEŞ HEP BİZİMDİ, SONSUZA KADAR DA ÖYLE KALACAK"

        Futbolun sahada oynanan bir oyun olduğunu belirten Saral, "Asbaşkanlık makamındaki birisinin sahanın içinden çıkarak saha dışında etik ve ahlaki değerlere uygun davranmaması aslında ‘kendisini’ tarif etmektedir. Söz konusu şahsa tavsiyemiz bundan sonra yüzümüze karşı söylemeyeceği ifadeleri ‘sosyal medya trolü’ gibi anlatmamasıdır. Birileri sosyal medya trolü gibi davranmaya devam ede dursun bizler, doğruyu temsil etmek ve sporun pozitif değerlerini yansıtmak, futbol camiasının daha sağlıklı ve saygın bir yapıya kavuşması için mücadele edeceğiz. Son olarak Şenol Güneş hep bizimdi, sonsuza kadar da bizim kalacaktır" şeklinde konuştu.

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