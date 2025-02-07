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        Haberler Magazin Taner Ölmez: Kendimden asla boşanmazdım, tam bir ev adamıyım

        Taner Ölmez: Kendimden asla boşanmazdım, tam bir ev adamıyım

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'da 'Cesur' karakterine hayat veren Taner Ölmez; "Kendimden asla boşanmazdım, tam bir ev adamıyım" dedi

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        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 11:47 Güncelleme: 07.02.2025 - 11:52
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        "Kendimden asla boşanmazdım"
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        2021'de meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile hayatını birleştiren Taner Ölmez, 2022’de kızı Zeynep, 2024’te ise oğlu Hazar’ı kucağına almıştı.

        İbrahim Selim'in YouTube programına konuk olan Taner Ölmez, kendisiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Programda, "Kendinle evli olsan boşanma sebebin ne olurdu?" sorusuna; "Asla boşanmazdım kendimden" diyerek, evdeki sorumluluklarından bahsetti.

        Taner Ölmez ve kızı Zeynep

        Taner Ölmez, aile yaşantısına ne kadar düşkün olduğunu şu sözlerle anlattı: Tam bir ev adamıyım. İşim olmadığı zaman sürekli evde olmaktan, aileyle olmaktan çok keyif alıyorum. Yardımcı olmayı çok seviyorum, mutfakta çok fazla aktifim. Hiçbir şey yapamazsam evi süpürüyorum... Niye boşanayım ya ben kendimden? Gayet makul yani... Evden çıkmadan önce akşam yemeğini de hazırladım hatta.

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        #Taner Ölmez

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