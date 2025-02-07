Taner Ölmez: Kendimden asla boşanmazdım, tam bir ev adamıyım

2021'de meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile hayatını birleştiren Taner Ölmez, 2022’de kızı Zeynep, 2024’te ise oğlu Hazar’ı kucağına almıştı.

Taner Ölmez ve kızı Zeynep

Taner Ölmez, aile yaşantısına ne kadar düşkün olduğunu şu sözlerle anlattı: Tam bir ev adamıyım. İşim olmadığı zaman sürekli evde olmaktan, aileyle olmaktan çok keyif alıyorum. Yardımcı olmayı çok seviyorum, mutfakta çok fazla aktifim. Hiçbir şey yapamazsam evi süpürüyorum... Niye boşanayım ya ben kendimden? Gayet makul yani... Evden çıkmadan önce akşam yemeğini de hazırladım hatta.