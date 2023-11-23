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İsimlerin anlamı ve kökeni, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyulan bir adın anlamı da merak edip araştırılabilir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilinmesi gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Tanem isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

TANEM ADININ ANLAMI NEDİR?

Tanem ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Tanem adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Tanem isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

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TANEM İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, “Tanem ismi ne demek ve ne anlama gelir?” sorusunun cevabı şu şekildedir;

Ay ışığı, mehtap, aydınlık.

Benim tanem, bir tanem.

TANEM ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Tanem ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Tanem adını koymak caizdir.

TANEM İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Tanem ismini kullanan 2.990 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Tanem ismini kullanan 651 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Tanem ismini kullanan 221 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Tanem ismini kullanan 463 kişi bulunmaktadır.

TANEM İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Tanem adını taşıyan kimseler temizlik ve düzene çok önem verirler. Kendi yaşamlarında da planlı programlı iş yaparlar. Sorumluluklarını çok iyi bilirler ve çevresinde bu yönü oldukça takdir edilmektedir. İlişkilerinde kendisi gibi düzenli ve planlı insanları seçerler. Saygısızlığa ve merhametsizliğe asla tahammül edemezler. Bazen dışarıdan fazla takıntılı gözükürler. İş hayatlarında çok çabuk yükselişe geçerler ve azimlidirler. Çalışkanlıkları sayesinde maddi yönden sıkıntı çekmezler.

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