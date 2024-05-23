Tan Taşçı: 'Zorlu Sevdam' kalbimde iz bıraktı"

Tüm sözlerini Akay'ın yazdığı, Niran Ünsal, Garo Mafyan, Bülent Özdemir, Ozan Çolakoğlu, Ahmet Kaya, Burçin Birben, Cenk Taşkan, Tamer Özkan gibi usta müzisyenlerin bestelediği şarkılardan oluşan 'Söz ve Seda Akay' albümü bu yaza damgasını vurmaya aday. Yirmi sanatçının yer aldığı albümün açılış şarkısı ise Tan Taşçı'nın yorumuyla 'Zorlu Sevdam' oldu.