Tan Taşçı'nın merakla beklenen yeni şarkısı 'Dön Geri'

BODRUM'DA KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Tan Taşçı, 'Dön Geri'nin video klibi için İzzet Başlak yönetmenliğinde Bodrum’da kamera karşısına geçti. Uzun zaman sonra Taşçı'yı izleyeceğimiz video da sanatçı yine doğa ile iç içe bir performansa imza attı. Klibin çekimleri Bodrum -Milas yolu üzerindeki farklı göçmen kuşlara ev sahipliği yapan ve flamingoların da uğrak yeri olan alanda gerçekleşti.