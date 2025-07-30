Tammy Abraham'ın evine hırsız girdi
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Tammy Abraham'ın Londra'daki evine hırsız girdi. İngiliz oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda değerli eşyalarının çalındığını duyurdu
Giriş: 30.07.2025 - 18:51 Güncelleme: 30.07.2025 - 18:56
Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham, hırsızlık şoku yaşadı. İtalyan ekibi Roma'dan kadroya katılan İngiliz futbolcunun Londra'daki evine hırsız girdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Abraham, "Bir grup aşağılık insan evime girip değerli eşyalarımı çaldı. Şükür ki ailem güvende." ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto
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