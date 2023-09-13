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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Tamino'nun Türkiye turnesi başlıyor

        Tamino'nun Türkiye turnesi başlıyor

        Ünlü sanatçı Tamino, Gezgin Salon'un ev sahipliğinde, 13 Eylül Çarşamba Ankara'da, 14 Eylül Perşembe İzmir'de ve 17 Eylül Pazar İstanbul'da sevenleriyle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 10:08 Güncelleme: 13.09.2023 - 10:08
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        Tamino'nun Türkiye turnesi başlıyor
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        Türler ve kültürler arası geçişleriyle özgünlüğünü her şarkısında hissettiren, dünyada ve Türkiye’de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Tamino yeniden Gezgin Salon’un konuğu olarak Türkiye’de. Yıldız isim, N Kolay’ın katkılarıyla, 13 Eylül Çarşamba Ankara ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisi Çim Amfi’de; 14 Eylül Perşembe İzmir Arena’da, 17 Eylül Pazar ise İstanbul Parkorman’da sevenleriyle buluşacak.

        Tamino’nun öncesinde Belçika’nın yükselen alternatif rock müzisyeni Loverman ile disiplinler arası melodileriyle Taycan sahnede olacak.

        Büyük ilgiyle karşılanan Gezgin Salon: Tamino Türkiye Turnesi konser biletleri passo.com.tr, ve İKSV ana gişede satışta.

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        #İKSV
        #Tamino
        #Gezgin Salon
        #turne
        #konser
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