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        Haberler Müzik Tamer Gürsoy’dan Sezen Aksu destekli albüm müjdesi

        Tamer Gürsoy’dan Sezen Aksu destekli albüm müjdesi

        'Yıkılsın Meyhaneler' şarkısıyla çıkış yakalayan Tamer Gürsoy, Sezen Aksu'nun prodüktörlüğünü üstlendiği 5 şarkılık yeni albümünü sonbaharda dinleyicilerle buluşturacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 18:41 Güncelleme: 21.05.2025 - 19:48
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        Sezen Aksu destekli albüm müjdesi
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        Sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait 'Yıkılsın Meyhaneler' şarkısıyla kısa sürede radyo listelerinde yükselişe geçen müzisyen Tamer Gürsoy, yakın dostu Sezen Aksu'nun gönüllü prodüktörlüğünde 5 şarkılık bir albüm hazırlığında olduğunu müjdeledi.

        Sonbahar aylarında yayınlanacak olan merakla beklenen albümdeki şarkılarda Minik Serçe’nin imzası olacak. Gürsoy, albümüyle ilgili şöyle konuştu; "Albümde yepyeni bomba gibi şarkılar var. Can arkadaşım Sezen’le birlikte üzerinde canla başla çalıştığımız bu albümü müzikseverlerle buluşturacağımız için çok heyecanlıyım."

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        #Yıkılsın Meyhaneler
        #Tamer Gürsoy
        #sezen aksu

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