Tamer Gürsoy’dan Sezen Aksu destekli albüm müjdesi

Sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait 'Yıkılsın Meyhaneler' şarkısıyla kısa sürede radyo listelerinde yükselişe geçen müzisyen Tamer Gürsoy, yakın dostu Sezen Aksu'nun gönüllü prodüktörlüğünde 5 şarkılık bir albüm hazırlığında olduğunu müjdeledi.

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Sonbahar aylarında yayınlanacak olan merakla beklenen albümdeki şarkılarda Minik Serçe’nin imzası olacak. Gürsoy, albümüyle ilgili şöyle konuştu; "Albümde yepyeni bomba gibi şarkılar var. Can arkadaşım Sezen’le birlikte üzerinde canla başla çalıştığımız bu albümü müzikseverlerle buluşturacağımız için çok heyecanlıyım."