Tamer Gürsoy’dan Sezen Aksu destekli albüm müjdesi
'Yıkılsın Meyhaneler' şarkısıyla çıkış yakalayan Tamer Gürsoy, Sezen Aksu'nun prodüktörlüğünü üstlendiği 5 şarkılık yeni albümünü sonbaharda dinleyicilerle buluşturacak
Sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait 'Yıkılsın Meyhaneler' şarkısıyla kısa sürede radyo listelerinde yükselişe geçen müzisyen Tamer Gürsoy, yakın dostu Sezen Aksu'nun gönüllü prodüktörlüğünde 5 şarkılık bir albüm hazırlığında olduğunu müjdeledi.
Sonbahar aylarında yayınlanacak olan merakla beklenen albümdeki şarkılarda Minik Serçe’nin imzası olacak. Gürsoy, albümüyle ilgili şöyle konuştu; "Albümde yepyeni bomba gibi şarkılar var. Can arkadaşım Sezen’le birlikte üzerinde canla başla çalıştığımız bu albümü müzikseverlerle buluşturacağımız için çok heyecanlıyım."