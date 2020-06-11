Tamamlayacı emeklilik sistemi nedir? Soruları milyonlarca emekli olan ve emekliliğini bekleyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tamamlayıcı emeklilik sigortasını 2022'de devreye sokacağız" şeklinde bir açıklamada bulundu. Ayrıca Erdoğan, ayrıntıları Çalışma Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından da açıklanacağını dile getirdi.
TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ 2020 NEDİR?
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) sosyal tarafların mutabakatı ile kurulacak bir sistem olacak. Yeni işe girip, emekliliği uzun olanlar TES'E ve fonlu sisteme dahil edilecek. Yaş sınırının üstünde olanlar ile emekliliğine az kalan çalışanlar ise TES'e dahil edilmeyecek. Tamamlayıcı emeklilik sistemi 2022'de devreye girecek.
TAMAMLAYICI EMEKLİLİK NASIL OLACAK?
- 2017'de başlayan otomatik bireysel emeklilik sistemi, TES haline gelecek.
- Çalışanların tamamı zorunlu olarak TES'e dahil edilecek.
- Hem çalışanın maaşından kesinti olacak hem işveren hem de devlet katkı sağlayacak.
- İşverenin mevcut yükünü arttırmayacak bir katkı formülü kurgulanacak. İşsizlik fonundan katkı yapılması da masadaki seçeneklerden biri.
- TES için az maaş alandan az, maaşı yüksek olandan daha yüksek kesinti yapılacak.
- Her çalışanın bir TES hesabı olacak ve tüm kesintiler bu hesapta birikecek.
- Tıpkı kıdem de olduğu gibi çalışan istediği zaman TES'ten çıkamayacak. Kademeli çıkış hakkı tanınabilir. Çalışan, emekliliği geldiğinde sistemden çıkabilecek.
TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ İLE MAAŞ ARTACAK
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) sosyal tarafların mutabakatı ile kurulacak bir sistem olacak. TES, emekli aylığını artırıcı ve yaşlılık döneminde gelirin korunmasını amaçlıyor. Yapılacak çalışmayla 2017'de başlayan otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES),TES haline getirilmesi de planlanıyor. Çalışanların tamamı zorunlu olarak TES'e dahil edilecek.
Hem çalışanın maaşından kesinti olacak ancak hem işveren hem de devlet katkı sağlayacak. Ayrıca İşsizlik Fonu'ndan katkı yapılması da masadaki seçeneklerden biri. Her çalışanın bir TES hesabı olacak ve tüm kesintiler bu hesapta birikecek. İstediği zaman TES'ten çıkamayacak. Çalışan, emekliliği geldiğinde sistemden çıkabilecek. Ancak kademeli çıkış hakkı da tanınabilir. Sisteme emekliliği yaklaşanların dahil edilmesi ise planlanmıyor.
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