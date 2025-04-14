Tamamı kadın olan uzay yolculuğu gerçekleştirildi

NS-31 misyonu kapsamında Teksas’taki fırlatma üssünden TSİ 16:30'da havalanan roket, yaklaşık 10 dakikalık bir sub-orbital yolculuk gerçekleştirildi.

Mürettebat, uluslararası uzay sınırı olarak kabul edilen Karman Hattı’nı geçerek kısa bir süre yerçekimsiz ortamda serbestçe hareket etme şansı buldu.

REKLAM advertisement1

Mürettebatta Perry’nin yanı sıra Lauren Sanchez, Gayle King, eski NASA roket bilimcisi Aisha Bowe, insan hakları savunucusu Amanda Nguyen ve film yapımcısı Kerianne Flynn yer aldı. Ekip, Karman Hattı’nı geçerek uzayın sınırına ulaştı ve birkaç dakikalık yerçekimsiz ortamda Dünya’yı izleme fırsatı buldu. New Shepard roketi, ses hızının üç katına ulaşarak 100 kilometre yüksekliğe çıktı. Kapsül, paraşütlerle güvenli bir şekilde Teksas çölüne iniş yaptı; roket ise kalkıştan yaklaşık 8 dakika sonra launch site yakınındaki platforma dikey iniş gerçekleştirdi.

REKLAM

Bu tarihi uçuş, 1963’te Valentina Tereshkova’nın solo uçuşundan bu yana tamamen kadınlardan oluşan ilk ekip olarak kayıtlara geçti. Blue Origin, NS-31 ile 52 kişiyi uzaya taşımış oldu. Uçuş, kadınların bilim, teknoloji ve uzay keşfindeki rolüne dikkat çekerken, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

KATY PERRY İNİNCE TOPRAĞI ÖPTÜ 10 dakika süren uzay yolculuğu sonrasında dünyaya dönen ekip, inince toprağı öptüler.