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        Haberler Yaşam Tam bir lezzet bombası! Krokan bush tarifi nedir, nasıl yapılır?

        Tam bir lezzet bombası! Krokan bush tarifi nedir, nasıl yapılır?

        MasterChef yarışma tarihinde yapılan en zorlu tariflerden biri olan krokan bush gündem oldu. Tam bir lezzet şöleni olan krokan bush hakkında merak edilen: "Krokan Bush tarifi nedir? Krokan Bush nasıl yapılır?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2023 - 17:21 Güncelleme: 07.11.2023 - 17:21
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        • 1

          TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması MasterChef'te yapılan krokan bush tarifi gündem oldu. Konuyla ilgili araştırılan: "krokan bush nasıl yapılır, malzemeleri ne?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz. İşte nefis Fransız tatlısı krokan bush tarifi...

        • 2

          KROKAN BUSH TARİFİ

          Malzemeler:

          200 gram tereyağı

          500 gram su

          1 çay kaşığı tuz

          1 çay kaşığı şeker

          300 gram un

          10 adet yumurta

          4 adet yumurta sarısı

          100 gram şeker

          5 kaşık tereyağı

          5 gram vanilin

          500 gram süt

          3 kaşık mısır nişastası

          600 gram şeker

          150 gram su

        • 3

          KROKAN BUSH NASIL YAPILIR?

          Şu hamuru için tencerede su, tereyağı, tuz ve şeker kaynatılır. Kaynayan suya un ilave edilir ve kavurulur.

          Daha sonra dinlendirilmeye alınır. Ilık hale geldiğinde yumurtalar eklenir ve bir yandan çırpılır.

          Kıvama gelen hamur sıkma kabına alınır ve yağlı kağıt üzerinde eşit büyüklüklere getirilerek şekil verilir.

          Daha sonra fırında 35 dakika boyunca 190 derecede pişirilir. Bir yandan krema için hazırlıklara başlanır.

          Nişasta, un, yumurta sarısı, şeker ve süt karıştırılarak tencereye alınır. Karıştırılarak kıvam alınması sağlanır. Kıvamı yakaladıktan sonra içerisine tereyağı eklenir ve soğumaya bırakılır.

          Karamel sos için şeker ve su ocağa alınır ve renk alana kadar pişirilir.

          En son şu hamurlarının altına delik açılır ve krema içine sıkılır. Daha sonra üzerine sıcak karamel sosu ilave edilir ve servis edilir.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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