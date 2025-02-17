Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nün sahibi belli oldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Talât Sait Halman anısına, nitelikli edebiyat çevirilerini desteklemek amacıyla verilen Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nün 2024 yılı sahibi çevirmen Ali Volkan Erdemir oldu.

Seçici Kurul değerlendirmeleri sonucunda ödülün, Kenzaburo Oe’nin Can Yayınları’ndan çıkan Suda Ölüm romanını Japoncadan Türkçeye çeviren Ali Volkan Erdemir’e sunulmasına karar verdi. Ödül, 19 Şubat’ta Salon İKSV’de yapılacak bir törenle takdim edilecek.

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Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurulu; Ali Volkan Erdemir’e verilen ödülün gerekçesini; “Ali Volkan Erdemir, çağdaş Japon edebiyatının en önemli yazarlarından, 1994 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülen Kenzaburo Oe’nin 2009 tarihli deneysel romanı Suda Ölüm’ü Türkçeye aktarırken, yıllardır sabır ve ustalıkla sürdürdüğü Japoncadan Türkçeye çeviri pratiğinden damıtılmış, nitelikli bir metne imza atmıştır. Tokyo’da ve Shikoku Adası’nın ormanlarında geçen bu büyüleyici romanda, Oe, babasının suda ölümünü izleyen Kogito Choko’nun adaya dönüş ve babasının gizemli ölümünü açıklayacağına inandığı belgeleri “kırmızı deri bir bavulda” arayış hikâyesini anlatır.

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Erdemir, görünürde düz ve basit bir anlatıma sahip olan, ancak ilerledikçe yankılar, üst üste binen konuşmalar, sahne performansları ve telefon konuşmalarıyla örülü bu çok katmanlı metnin sunduğu savaş sonrası Japonya panoramasını Türkçeye büyük bir yetkinlikle çevirmiştir. Bu yaratıcı roman, okura Japonya’nın tarihine ve metnin siyasi ve kültürel bağlamına dair iç görüler sunarken, okurun hem bir romanın yazım sürecine hem de kahramanın hatırlama ve hatırlarken yaratma mücadelesine tanıklık etmesini sağlar. Daha önce Haruki Murakami ve Yukio Mishima’dan yaptığı çevirilerle tanıdığımız Erdemir, teknik ve estetik açıdan övgüyü hak eden bir metne imza atmış, Kenzaburo Oe’nin 2023’te ölümünden önce yazdığı sondan ikinci kitabını Türkçeye büyük bir başarıyla çevirmiştir” sözleriyle açıkladı.

Başkanlığını yazar Doğan Hızlan’ın üstlendiği Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurulu; yazar, çevirmen ve eleştirmen Sevin Okyay; yazar ve çevirmen Ayşe Sarısayın; yazar ve çevirmen Yiğit Bener ile yazar ve çevirmen Kaya Genç’ten oluşuyor. Güncel kültür-sanat üretimini teşvik etmek amacıyla, 2015’te başlatılan Talât Sait Halman Çeviri Ödülü daha önce Siren İdemen, Ahmet Arpad, Fuat Sevimay, Ülker İnce, Gökhan Sarı (Jüri Özel Ödülü), Ebru Erbaş, Kamil Kayhan Yükseler, Erdem Kurtuldu, Süleyman Doğru, Zafer Ceylan ve Regaip Minareci’ye sunulmuştu. ALİ VOLKAN ERDEMİR HAKKINDA Öğretim üyesi, çevirmen ve yazar Ali Volkan Erdemir, lisansını Ankara Üniversitesi DTCF Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında, yüksek lisans ve doktorasını Kyoto Üniversitesinde Karşılaştırmalı Kültür Çalışmaları alanında tamamladı. Japonya’da Türk İmgesinin Oluşumu (2014), Yerleşik Yabancı Pierre Loti (2018) adlı inceleme kitaplarının yanı sıra kurmaca eserler de kaleme aldı ve En Sevilen Japon Masalları (2022) seçkisini hazırladı. KenzaburoOe, YukioMishima ve HarukiMurakami başta olmak üzere Japon edebiyatının seçkin eserlerini Türkçeye kazandırdı. 2010 yılından beri Erciyes Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı kürsü başkanlığı görevini yürütüyor. 2010 Yılı Boğaziçi Kitap Fuarı Haiku Yarışması mansiyon ödülü, 2020 Yılı Japonya Dışişleri Bakanı Ödülü, 2023 Yılı Kitap Dergisi Yılın Çeviri Kitabı Ödülü sahibidir.