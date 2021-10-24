Taliban, işçi maaşlarını buğdayla ödeyecek

Taliban yönetimi Kalkınma Ajansı Başkan Yardımcısı Rıyazettin Şerifi, 40 bin kişiye istihdam sağlayacak "İş Karşılığında Buğday Projesi"ne ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afganistan'ın ekonomik yönden zor günler geçirdiğine işaret etti.
Söz konusu projenin öncelikle Kabil ve çevresinde daha sonra 34 ilde uygulanacağını belirten Şerifi, şöyle devam etti:
"Bu projenin iki amacı var. Birincisi, işsizlere istihdam oluşturmak, yoksullara iş imkanı sağlayarak ailelerine ekmek götürmelerine yardımcı olmak. İkincisi, Kabil yazın yeraltı su kaynakları bakımından sıkıntı çekiyor veya yağmur yağdığında şehrin sokaklarını sel götürüyor. Bu nedenle başkent etrafındaki dağlar ve tepelerde çukurlar kazıyor, sel yollarına küçük barajlar kuruyoruz. Böylece bir taraftan seli önlerken, diğer taraftan toprağın su tutmasını sağlamayı amaçlıyoruz."
Afganistan’da devlete ait depolarda 55 bin ton buğday bulunduğunun altını çizen Şerifi, mevcut buğdayı iş mukabilinde yoksul halka dağıtmak için bu projeyi planladıklarını vurguladı.
Şerifi, "2 aylık proje kapsamında çalışan işçilerin her birine günlük 10 kilogram, mühendislere ise 16,5 kilogram buğday verilecek." dedi.
Projenin açılışına Taliban yönetimi Ziraat Bakan Vekili Abdurrahman Raşid, Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid ve Taliban yönetimi Kalkınma Ajansı Başkanı Abdurrahman Ataş da katıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!