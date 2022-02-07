Taliban'ın ilk Avrupa ziyaretinde neler yaşandı? 0:00 / 0:00

15 Ağustos 2021'de Afganistan'da iktidarı ele geçiren Taliban, Ocak ayının sonunda ilk kez Norveç'te Batılı yetkililerle bir araya geldi. Görüşmelerin en önemli özelliği Taliban'ın Afgan insan hakları ve kadın hakları aktivistleriyle yüz yüze gelmesi oldu. Bu kapsamda neler yaşandığı ABD Afganistan Özel Temsilcisi Thomas West, Habertürk'ten Merve Elmacı'ya anlattı.

Taliban, 15 Ağustos 2021'de Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinden bu yana 24 Ocak'ta ilk kez Norveç'in başkenti Oslo'da Batılı yetkililerle bir araya geldi. Görüşmelere, ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Avrupa Birliği (AB) ve Norveç'ten yetkililer katıldı.

Üç gün süren görüşmelerde, ülkedeki insan hakları konusu ve insani kriz öncelikli olarak ele alındı. Taliban yetkilileri ilk kez Afgan kadın hakları ve insan hakları aktivistleriyle bir araya geldi ancak tartışmaların detayları paylaşılmadı.

Bu kapsamda ABD Afganistan Özel Temsilcisi Thomas West Habertürk'e özel açıklamalarda bulundu.

"UMUT VERİCİ"

Taliban'ın kadın hakları ve insan hakları aktivistleriyle görüşmesinin umut verici olduğunu söyleyen West, "Bunun önemli bir adım olduğuna inanıyoruz ve Taliban'ın Afganistan'da bu tarz diyaloglara gireceğini ümit ediyoruz. Taliban'ın eyleme geçmesini, bunların sözde kalmamasını diliyoruz. Afganlar özellikle, Afgan kadınların, Afganistan’ın geleceği için etkili rol oynaması ve konuşması gerekiyor." dedi.

Taliban'ın Afgan sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeyi hoşgörüyle karşıladığını belirten West, son derece cesaretli insan hakları aktivistleriyle, gazetecilerle, özel sektör yöneticileriyle ve eski hükümetin çalışanlarıyla bir araya gelmekten onur duyduğunu söyledi.

Görüşmelere çok çeşitli Afgan grupların katıldığını ifade eden West, "Afganistan'dan çok çeşitli gruplar -kadın ve erkek- arasındaki bu geniş tabanlı görüşmeler, Afganistan'da ulusal uzlaşma ruhu içinde devam etmelidir." dedi.

"ABD, AFGAN KADINLARIN HAKLARINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEK"

ABD'nin Afgan kadınların ve kız çocuklarına desteğinin süreceğini söyleyen West şu ifadeleri kullandı;

"Taliban, kadınların ve kız çocuklarının haklarını koruyacağını; siyasi, ekonomik, sosyal hayat, eğitim, çalışma gibi her alanda garanti etmelidir.

ABD Afgan kadınların ve kız çocukların haklarını savunmaya devam edecek. Hiçbir toplum nüfusunun yarısının görmezden gelerek başarılı olamaz.

Afganistan, kadınlarına ve kız çocuklarına her düzeyde eğitim fırsatları da dahil olmak üzere topluma tam olarak dahil olma fırsatları sağlanmazsa, ne güvenliğe ne de refaha sahip olabilir."

TALİBAN: GÖRÜŞME ÇOK GÜZEL GEÇTİ

Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, "Her şey çok güzel gitti. Çok iyi bir ziyaretti, bu tarz ziyaretler bizi dünyaya daha yakın hale getirecek." demişti.

Taliban, ABD ve diğer Batılı ülkeler tarafından dondurulan 10 milyar doların serbest bırakılmasını talep etti, ancak bu konuda bir uzlaşıya varılmadı. ABD Afganistan Özel Temsilcisi West ise bu konuda açıklama yapmadı.