Taliban'dan vitrin mankenlerine de yasak

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Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban yönetimi altında kadınlara yönelik pek çok kısıtlama getirilirken, başkent Kabil'deki kadın giyim mağazalarının vitrininde bulunan mankenlere de kısıtlama getirildi.

Associated Press'in aktardığı habere göre, kadın giyim mağazalarının vitrininde bulunan mankenlerin yüzlerinin örtülmesi istendi. Ağustos 2021'de Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban, başlangıçta tüm mankenlerin vitrinlerden kaldırılmasını istemişti. Bazı mağaza sahipleri buna uyarken, bazıları da böyle bir durumda satış yapamayacaklarını söyleyerek karara itiraz etti.

Bu kapsamda Taliban, mankenlerin başlarını ve yüzlerini örtmek şartıyla kaldırılmamasına izin verdi. Mankenleri süsleyerek sergileyen mağaza sahipleri, Taliban'ın kararına bu şekilde tepki gösterdiklerini ifade etti.

KADINLARA GETİRİLEN KISITLAMALAR Aralık ayının sonunda, Taliban hükümet sözcüsü, kadınların Afganistan'daki özel ve devlet üniversitelerine girmelerinin bir sonraki duyuruya kadar yasaklandığını açıklamıştı. Taliban daha önce kadınlara şehir dışına tek başına seyahat yasağı getirmiş, kamunun büyük bir bölümünde kadınların çalışmalarını da engellemişti. Kadınların başkent Kabil'de eğlence parkı ve bahçelere gitmelerine de yasak getirilmişti. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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