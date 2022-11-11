Taliban'dan kadınlara bir yasak daha

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Afganistan'da iktidarı ele geçiren Taliban yönetimi, kadınların spor salonlarını kullanmasını yasakladı. Ağustos 2021'de Afganistan'da iktidarı ele geçiren Taliban, kız çocuklarının ortaokul ve liseye gitmesini yasakladı, kadınların çoğunu iş hayatından uzaklaştırdı ve burka giyimini zorunlu tuttu.

Son olarak Kabil'den bir yetkili, yasağın, insanların cinsiyet ayrımcılığını emirlerini görmezden gelmesi ve kadınların başörtüsü takmaması sebebiyle getirildiğini söyledi. Ayrıca kadınları parklara girişi de yasaklandı. Ahlak ve Erdem Bakanlığı Sözcüsü Mohammed Akef Mohajer'e göre, kadınların spor salonlarını ve parkları kullanma yasağının bu hafta yürürlüğe girdiğini söyledi.

Mohajer, bu kararının alınmaması için uğraştıklarını ancak spor salonlarında ve parklarda kadınlar ile erkeklerin bir araya geldiklerini, kuralları ihlal ettikleri için yasak getirildiğini ifade etti.

Diğer yandan, Associated Press'e konuşan bir kadın antrenör, spor salonunda daha önce kadın ve erkeklerin birlikte egzersiz yapmadığını, bunun yalan olduğunu dile getirdi. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.