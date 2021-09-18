Taliban duyurusunda kız çocuklarının eğitiminden bahsetmedi

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Hareketin başkent Kabil'i ele geçirmesinden bir aydan fazla bir süre sonra, Taliban ekonomiyi yeniden açmak ve şehirlerde normal yaşamı yeniden sağlamak için uğraşırken çoğu eğitim kurumu kapalı kaldı.

Uluslararası arenada, örgütün iktidarı ele geçirmesinin ardından “insan hakları ihlalleri”ne ilişkin uyarıları devam ederken Taliban üyeleri, kızların eğitimini yasaklayan bir önceki Taliban yönetiminin “köktenci politikalarını” tekrarlamayacaklarını ancak “kızların ve erkeklerin ayrılmış sınıflarda olduğu sürece” okuyabileceklerine “söz” vererek bir kez daha övünülmeye mazhar olduklarını kanıtladılar.

Taliban okulları kapatma emri vermemiş olsa da ülkedeki güncel durumunun kadınlar ve kızlar için pek çok faaliyetin henüz mümkün olmadığı anlamına geldiği anlaşılıyor.

Cuma günü yapılan açıklamada Taliban’ın kız çocuklarının eğitimine ilişkin referans vermemesi “Afganistan'da kızların ortaöğretime gitmelerinin yasaklanması olarak anlaşıldı.”

Açıklamada, "Bütün öğretmenler ve erkek öğrenciler okula gitmeli" denildi ve ilkokul ve ortaöğretim devlet ve özel okullarının yanı sıra resmî medrese dini okullarının cumartesi gününden itibaren açılacağı belirtildi.

Fermanın kesinliği halinde, Guardian’ın da aktardığı gibi, “Afganistan, nüfusunun yarısının ortaöğretime katılmasını yasaklayan dünyadaki tek ülke olacak.”

Benzer bir haberse cuma günü, Taliban’ın “geçici hükûmetinin” Kabil’deki Kadın Bakanlığı binasının, “Dua, Rehberlik ve Faziletin Teşviki ile Ahlaksızlığın Önlenmesi” Bakanlığına dönüştürmesi ile gerçekleşti.