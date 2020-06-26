Instagram hesabını aktif kullanan oyuncu Talat Bulut, son paylaşımı takipçilerini korkuttu. Yaptırdığı kontrollerde kalp damarları tıkalı çıkan Bulut, ameliyat oldu.

Operasyona hazırlanırken hastane odasında çekilen görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, "Ameliyata gidiş vakti... Dr. Melih Us kalbime giden damarlarda kanıma özgürlük yolu açacak" notunu düştü.