Atatürk Kültür Merkezi'nin yeni tabelası asıldı

İstanbul'un sembol meydanı Taksim'de, yapımında sona gelinen Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yeni tabelası asıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan AKM'nin girişine tabela konuldu.

Alttan led ışıkla aydınlatılan "Atatürk Kültür Merkezi" yazılı tabela, yapının girişinde yerini aldı.​​​​​​​