Taksim'de güvenlik önlemleri
1 Mayıs öncesi Taksim'de güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. Bu kapsamda Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın etrafı bariyerlerle kapatıldı. Ayrıca Taksim Meydanı ve Gezi Parkı çevresine demir bariyerler getirildi
- 1
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Taksim Meydanı’na demir bariyerler getirildi.
- 2
DHA'nın haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1 Mayıs öncesi yaptığı açıklamada ‘Taksim Meydanı toplantı ve gösteri yürüyüşü için uygun değildir’ dedi.
- 3
Taksim Meydanı’nda güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Taksim Meydanı’nı ve Gezi Parkı çevresine demir bariyerler getirildi.
-
- 4
Taksim Cumhuriyet Anıtı’nın etrafı bariyerlerle kapatıldı.
- 5
Bariyerlerin bir kısmı ise hazır bekletiliyor.
- 6
1 Mayıs sabahı Taksim Meydanı ve meydana çıkan yollar araç ve yaya trafiğine kapalı olacak.
-
- 7
- 8
- 9
-
- 10