İzmir'de, geçtiğimiz günlerde taksici Oğuz Erge’yi 3 kurşunla öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Delil Aysal (19), bugün hakim karşısına çıktı.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşma sonrası, sanığın tutukluluk haline devam edilerek duruşma 8 Mart 2024 tarihine ertelendi.

İzmir'de soğuktan üşümemesi için kendisini aracına alan taksici Oğuz Erge'yi (44) tabancayla öldürüp, cep telefonu ile kulaklığını gasp eden Delil Aysal hakkındaki soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. İddianamede, Aysal için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

DHA'da yer alan habere göre olay, 1 Şubat'ta saat 03.30 sıralarında, Gaziemir ilçesinde meydana geldi. Maskeli ve kapüşonlu Delil Aysal, evli ve 2 çocuk babası Oğuz Erge'nin kullandığı taksiye bindi.

Bir süre taksiyi çeşitli adreslere dolaştıran Aysal, ineceğini söyleyip cebinden para alır gibi yaparak, yanındaki tabancayı çıkardı. Delil Aysal, tabancayla ateş edip taksici Erge'yi yaraladı. Ardından taksiyi ve şoförün cebini karıştıran Aysal, Erge'nin kulaklık ve cep telefonunu gasp edip, kaçtı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla, olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erge'yi, ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Oğuz Erge, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. İddianame, 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, olayın özeti, sanığın savunması ve öldürülen taksicinin kızının ifadesi ve taksideki araç kamerasınca kaydedilen diyaloglara yer verildi. Sanık Delil Aysal'ın ifadesinde, ailesiyle yaşadığı sıkıntılar nedeniyle bunaldığını, kendisini öldürmek için dışarı çıktığını söylediği kaydedildi. Aysal ifadesinde, olayda kullandığı silahı kimden aldığını hatırlamadığını belirtip, "Taksi ücretini kredi kartıyla ödemek istedim. Ancak taksici pos cihazının şarjının bittiğini söyledi. Ücreti daha sonra ödemeyi teklif ettim ancak 'Şimdi ödemen gerekiyor´ diye karşılık verdi" dediği kaydedildi. Olayı bir anlık sinirle gerçekleştirdiğini anlatan Aysal, ifadesinde ayrıca "Biraz ilerledikten sonra pişman olup döndüm. Taksiciye ait telefonu alarak 'kızım' diye kayıtlı numarayı arayıp durumu anlattım. 112'yi aramadım" dedi.

Olay anını anbean kaydeden araç kamerasının görüntüsünde, cebinden para çıkarır gibi yapan Delil Aysal´ın tabancayla 3 el ateş edip vurduğu taksi şoförü Erge'nin, yan koltuğa devrilip hareketsiz kalması yer aldı. Aysal'ın tabancayla yaraladığı Erge'ye tokat atıp, üzerinde ve takside bir şeyler aradıktan sonra kaçtığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, taksinin araç kamerası ile bölgedeki yaklaşık 70 güvenlik kamerasından görüntü inceledi. İzlenen toplam 110 saatlik görüntüden şüphelinin Delil Aysal olduğu tespit edilip, saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan Aysal, polisteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İFADESİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Taksideki telefonu ve kablosuz kulaklığı aldığına da ifadesinde yer veren Aysal, toza karşı duyarlılığı olduğu için olay sırasında maskeli olduğunu, delilleri ortadan kaldırmak için kovanları topladığını kaydetti.

Taksi şoförü Oğuz Erge'nin kızının ifadesinde iddianamede yer aldı. Erge'nin kızı ifadesinde, "Babamın kullandığı telefondan arama geldi. Telefonu açtığımda tanımadığı bir erkek, 'Baban Gaziemir Belediyesi'nin arkasında Migros'un arkasındaki ara sokakta takside. Ağır yaralı, ambulans çağır, ben çağıramıyorum´ dedi, ardından da telefonu kapattı" diye yer aldı.