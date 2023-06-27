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Takla atan araçta yolcu olan anne ve oğlu öldü, 2 kişi yaralandı

Uşak'ta, kontrolden çıkarak takla atıp tarlaya düşen hafif ticari araçta yolcu olan anne ve oğlu hayatını kaybetti, sürücü ile birlikte 2 kişi yaralandı

Giriş: 27.06.2023 - 14:43 | Güncelleme: ABONE OL
Takla atan araçtaki anne ve oğlu öldü
AA

Uşak'ın Banaz ilçesinde takla atıp tarlaya düşen hafif ticari araçtaki anne oğul yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Uşak- Afyonkarahisar kara yolunda ilerleyen S.Y. (61) yönetimindeki hafif ticari araç, Büyükoturak köyü yakınlarında kontrolden çıkarak refüje çarptı. Takla atan hafif ticari araç, yol kenarındaki tarlaya düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçta bulunan Gülşen Aydın (61) ile oğlu Vahap Baki Aydın'ın (22) hayatını kaybettiği belirledi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 4. kişi İ.Y. (58) Banaz Devlet Hastanesi'ne ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

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