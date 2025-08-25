MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 25 Ağustos Pazartesi MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
MasterChef'te heyecan kaptanlık oyunu ile devam etti. Mavi ve kırmızı takım kaptanın belirleneceği gecede şefler yarışmacılardan, 'Islak Hamburger' yapmalarını istedi. En başarılı tabağın sahibinin mavi takım kaptanı olduğu gecede, mavi takım kaptanı aynı zamanda bireysel dokunulmazlığın da sahibi oldu. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 25 Ağustos MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? İşte 25 Ağustos 2025 Pazartesi MasterChef'te yeni haftanın mavi ve kırmızı takımı...
MasterChef'te kaptanlık oyunu için geri sayım sona erdi. Hatırlanacağı gibi son olarak eleme gecesinde Bilal MasterChef hayallerine veda eden son yarışmacı olmuştu. Barış ise yedeklerden ana kadroya girmişti. MasterChef'in yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım kaptanlarının yanı sıra yeni haftanın takımları belli oldu. Peki, "MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 25 Ağustos Pazartesi MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Kaptanlık oyununu Eylül kazanarak mavi takım kaptanı oldu.
Mavi takım kaptanı Eylül, kırmızı takım kaptanı olarak Çağlar'ı seçti.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Eylül (Takım Kaptanı)
Hakan
Çağatay
Furkan
Onur
Ayla
Ayten
Hilal
Barış
İlhan
Kırmızı Takım
Çağlar (Takım Kaptanı)
Sümeyye
Özkan
Sezer
Gizem
Sercan
Mert
Cansu
İhsan
İrem
MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef Türkiye 2025 ana kadroya giren son yarışmacı Barış oldu.
MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
MasterChef'te elenen yarışmacı Bilal oldu.
