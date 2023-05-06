TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ ALMAK İÇİN DEVAMSIZLIK ŞARTI KAÇ GÜN?
Yapılan düzenleme ile birlikte, başarı puanları kaç olursa olsun, 5 gün devamsızlık yapan öğrenciye takdir ya da teşekkür belgesi verilmeyeceği netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre,
Devamsızlık süresi 10 günü ve toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız kabul edilecek ve bu durum, yazılı olarak velilerine bildirilecek.
TAKDİR VE TEŞEKKÜR ALMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR
Öğrencilerin dönem boyunca sınavlardan aldıkları puanlar, performans çalışma puanları, eğer varsa proje puanları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı dersler için de ayrıca hizmet ya da temrin puanlarının aritmetik ortalamasıyla elde edilen puanların aritmetik ortalamaları hesaba katılır. Böylece öğrencilerin bir dersi için dönem puanı hesaplaması yapılır. Aritmetik ortalama hesaplanırken; bölme işlemi esnasında virgülden sonra gelen 2 basamak yürütülür.
Bir öğrencinin, yılsonunda derslerinde başarılı olması için; iki dönem puanı aritmetik ortalaması minimum 50 puan olmalıdır veya birinci dönemde alınan puan ne olursa olsun ikinci dönem puanı en az 70 olmalıdır.
E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ