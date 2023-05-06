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Takdir teşekkür hesaplama 2023: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıf karne notu ile takdir teşekkür nasıl hesaplanır? MEB İlkokul, Ortaokul ve Lise takdir teşekkür belgesi nasıl alınır?

Karne not ortalaması ile takdir ve teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır?

2023 yılının ilk yarıyıl tatiline girecek olan öğrenciler karne notu hesaplama konusunda araştırmalara başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri takdir teşekkür belgesinin nasıl hesaplanacağını merak ediyor. İşte, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıf karne not ortalaması ile takdir teşekkür hesaplamaya dair tüm detaylar...

Giriş: 18.01.2023 - 23:26 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Ülke genelinde tüm okullar 23 Ocak 2023 Pazartesi gününden itibaren 15 günlük yarıyıl tatiline başlayacak. Tatili iple çeken öğrenciler karne heyecanıyla takdir teşekkür hesaplamasının nasıl yapılacağını da merak ediyorlar. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri takdir ve teşekkür belgesi hesaplamasının araştırması içerisindeler. Peki, takdir teşekkür hesaplaması nasıl yapılır? İşte MEB e-Okul ile 2022-2023 takdir ve teşekkür hesaplama...

  • E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

    E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım zamanları haricinde kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Öğrenciler tarafından karneler için not girişinin tamamlanmasını nitelemek için kullanılan E-Okul ekranın kapanması ise artık mümkün gerçekleşmemektedir. Karne gününe kadar E-Okul ekranı açık kalmaktadır.

    E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

  • E-OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

    Öğrenciler e-okul sistemine öğrenci T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapabiliyor. Karne notlarını ise e-okul yıl sonu notları kısmında görüntüleyebiliyorsunuz.

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  • KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

    Karnelerin alınmasına günler kala araştırılan not ortalaması hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor.

    Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.

    Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.

    Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.

    Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.

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  • TAKDİR - TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    E-Okul sistemi ile veliler, öğrencilerinin durumlarını takip edebilirler. E-Okul üzerinden; devamsızlık bilgisi, not bilgisi, proje notları, dönem sonunda alınan belgeler ve yıl sonu başarı puanı gibi bilgilere erişim sağlanabilir. Bilgilerin görülmesi için E-Okul VBS girişi yapılması yeterlidir.

    E OKUL VBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ (NOT ORTALAMASI VE KARNE NOTLARI)

  • Takdir ve teşekkür hesaplamak isteyenlerin, bir dersten aldığı puan ile o dersin haftalık saati çarpılması gerekiyor. Tüm dersler aynı şekilde hesaplandıktan sonra genel tablo oluşuyor. Ortaya çıkan genel tablo da, haftalık ders saatine bölündükten sonra o dönemin not ortalaması hesaplanmış oluyor. 

    Örnek bir hesaplama yapacak olursak, Matematik dersi not ortalaması 75 olan bir  haftalık ders saati 3 olarak hesaplanırsa 222 puan olur. Varsayalım ki bütün derslerin toplam ortalaması 2 bin 340 puan ediyor; bu durumda, 2 bin 340 puanı da haftalık ders saatine, yani 30’a böldüğümüzde not ortalaması olan 78 olarak elde ediliyor. 

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  • TAKDİR VE TEŞEKKÜR ALMAK İÇİN NOT ORTALAMASI KAÇ OLMALI?

    Derslerindeki gayret ve başarılarıyla tutarlılık gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, derslerinin tümünde başarı gösteren, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70'ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrenciler:

    - 70,00-84,99 arasında not ortalamasında teşekkür belgesi

    - 85,00 ve 85'ten yüksek olanlar takdir belgesi alır.

    - Ortaöğrenim süresi boyunca en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alan öğrencillere ise üstün başarı belgesi verilir. 

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  • TAKDİR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR? 

    Dönem derslerinin puan ortalaması 85 ve 85'ten yukarı olan öğrenciler, takdir belgesi almaya hak kazanır. 

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  • TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ ALMAK İÇİN DEVAMSIZLIK KAÇ GÜN OLMALI?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen yönetmelikte takdir ve teşekkür belgesi almak için, belirlenen not ortalamasına ilaveten; öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresinin 5 günü geçmemesi gerekmektedir.

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  • TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ ALMAK İÇİN DEVAMSIZLIK ŞARTI KAÇ GÜN?

    Yapılan düzenleme ile birlikte, başarı puanları kaç olursa olsun, 5 gün devamsızlık yapan öğrenciye takdir ya da teşekkür belgesi verilmeyeceği netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre,

    Devamsızlık süresi 10 günü ve toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız kabul edilecek ve bu durum, yazılı olarak velilerine bildirilecek. 

    TAKDİR VE TEŞEKKÜR ALMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

    Öğrencilerin dönem boyunca sınavlardan aldıkları puanlar, performans çalışma puanları, eğer varsa proje puanları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı dersler için de ayrıca hizmet ya da temrin puanlarının aritmetik ortalamasıyla elde edilen puanların aritmetik ortalamaları hesaba katılır. Böylece öğrencilerin bir dersi için dönem puanı hesaplaması yapılır. Aritmetik ortalama hesaplanırken; bölme işlemi esnasında virgülden sonra gelen 2 basamak yürütülür.

    Bir öğrencinin, yılsonunda derslerinde başarılı olması için; iki dönem puanı aritmetik ortalaması minimum 50 puan olmalıdır veya birinci dönemde alınan puan ne olursa olsun ikinci dönem puanı en az 70 olmalıdır.

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Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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