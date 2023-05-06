Takdir ve teşekkür hesaplamak isteyenlerin, bir dersten aldığı puan ile o dersin haftalık saati çarpılması gerekiyor. Tüm dersler aynı şekilde hesaplandıktan sonra genel tablo oluşuyor. Ortaya çıkan genel tablo da, haftalık ders saatine bölündükten sonra o dönemin not ortalaması hesaplanmış oluyor.

Örnek bir hesaplama yapacak olursak, Matematik dersi not ortalaması 75 olan bir haftalık ders saati 3 olarak hesaplanırsa 222 puan olur. Varsayalım ki bütün derslerin toplam ortalaması 2 bin 340 puan ediyor; bu durumda, 2 bin 340 puanı da haftalık ders saatine, yani 30’a böldüğümüzde not ortalaması olan 78 olarak elde ediliyor.

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