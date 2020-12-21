TAİK'ten Biden'a mektup

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Türkiye- ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ imzasıyla seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden'a bir mektup iletildi.

Mektupta ABD Dışişleri Bakanlığı’nın son günlerde uygulamaya koyduğu CAATSA yaptırımlarının iki ülke iş dünyasını etkilemesinden kaygı duyulduğu söylenen mektupta TAİK, Biden yönetiminin ikili ilişkileri güçlendirmeyi bir öncelik haline getirmesini temenni etti.

Bu bağlamda "İki ülke arasında yaptırımlar ve anlaşmazlıkların değil, ticaret ve yatırımların konuşulduğu bir pozitif gündem oluşturulmasına ihtiyaç var. Bu bağlamda TAİK’in uzun süredir ısrarla dile getirdiği Serbest Ticaret Anlaşması (STA) yeni dönemde kilit rol oynayabilir" ifadeleri öne çıktı.

Trump döneminde konulan 100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine de atıfta bulunulan mektupta kazan kazan vurgusu yapıldı. TAİK'in ABD’deki milyarlarca dolarlık yatırımından bahsedilirken "TAİK, Amerikalılara on binlerce istihdam sağlamaktadır. Türkiye, Amerikalı firmalar için çok önemli bir denizaşırı pazardır. Pandemi döneminde Türkiye ve ABD için ticarette kazan-kazan ilişkisine dayanan yeni fırsatlar ön plana çıkmıştır." denildi.

Mektupta ikili ilişkilerin güçlendirilmesi adına Türk ve Amerikalı bakanların düzenli olarak iletişim kuracağı, sorunları tartışacağı, işbirliği yolları arayacakları ve fikir alışverişinde bulunacakları bir 'İkili Ulusal Komisyon' (Bi-national Commission) kurulması da önerildi.

Mektupta TAİK'in Joe Biden'ın 2013'te Amerikan-Türk Konferansı'nda ağırladığı belirtilerek, önümüzdeki yıl yapılacak olan 39'uncu konferansa yeni ABD yönetimi davet edildi.