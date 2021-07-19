TAİB'in yani Başkanı Tonbul oldu

Türkiye’deki Azerbaycanlı İş Adamları Birliği’nin (TAİB) Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25 Haziran’da Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşti; birliğin yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri seçildi. Pandemi nedeniyle sosyal mesafe şartları gözetilerek yapılan Genel Kurul toplantısına 2018-2020 dönemi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mikayıl Yusifov’un konuşmasının ardından faaliyet raporlarının okunması, bilançolar, tahmini bütçeler ve müzakereler ile devam edildi. Toplantıda Yönetim ve Denetim Kurulları oybirliği ile ibra edildi. Ardından, yeni Yönetim ve Denetim Kurulları seçimi yapıldı.
TAİB Yönetim Kurulu Başkanlığına Neslihan Tonbul, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Elşen Guliyev ve Nurlan Yusifov, Yönetim Kurulu Üyeliğine Yegane Malkoç ve Ural Aküzüm, Genel Sekreterliğe ise Aygün Aliyeva seçildiler. TAİB Denetim Kurulu Başkanlığına Zenfira Aliyeva, Başkan yardımcılığına Tuğrul Veli, üyeliğine Ali Şayir seçildi.
KÖPRÜ GÖREVİ GÖRECEK
Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Tonbul, yaptığı konuşmada, “Bir önceki dönem TAİB Yönetim Kurulu’nun değerli üyelerine, katkılarından dolayı teşekkürlerimi iletiyorum." dedi ve sözlerine şöyle devam etti. “TAİB’in Türkiyede yerleşik, seçkin Azerbaycanlı iş insanlarımızı bir çatı altında toplayarak, hepimize kıymetli bir değer kazandırırken, iş hayatımızda da güzel de bir heyecan yarattı. Böylesine önemli bir platformun, Türkiye - Azerbaycan iş dünyasında mükemmel bir “köprü” görevi yapabileceğini ve bu amaca tam destek ve hizmet vermek istediğim için de bundan 2 yıl önce TAİB’e üye oldum. Yeni yönetim olarak çok iddialıyız. Derneğimizi ve üye şirketlerimizi kapsamlı program eşliğinde, yep yeni vizyonla, el birliği ile hak ettikleri yere taşıyacağız.” diyerek sözlerini bitirdi. 1988 yılından beri, Türkiye’de ikamet eden Neslihan Tonbul, 25 yıllık uluslarası bankacılık ve finans deneyimi olan, Türkiye’nin önde gelen holding ve kuruluşlarında Yönetim Kurulu görevleri dışında Koç Üniversitesi, Ekonomi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğretim görevlisi olarak ders vermektedir. Profesyonel deneyimleri dışında, engin ve başarılı STK çalışmaları ile iki ülkemiz arasındaki ticari ilişkilerimizin güçlenmesine ve derinleşmesine çok büyük değer katacağına inanıyoruz. Programın sonunda, Türkiye’deki Azerbaycanlı İş Adamları Birliği’nin faaliyetlerine yapmış oldukları katkılarından dolayı üyelere teşekkür plaketleri takdim edildi.
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