Tahsis etmek nasıl yazılır?

Tahsis etmek ne demek? Tahsis etmek sözcüğü nasıl yazılır? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

TAHSİS ETMEK SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı "ayırmak, özgülemek" anlamına gelen tahsis etmek Arapça kökenlidir.

TAHSİS ETMEK NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, tahsis etmek şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "tashis etmek, tasis etmek, tassis etmek" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "tahsis etmek"tir.