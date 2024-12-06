Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle, 20 Kasım Çarşamba günü tutuklanmıştı. Mahruki'nin tutukluluğuna yapılan itiraz, üst mahkeme tarafından kabul edildi ve tahliyesine karar verildi.

REKLAM advertisement1

"GÜVENİMİZİ BİR AN YİTİRMEDİK"

Mahruki, tahliye olduktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Kavuştuk... Türk milletinin vicdanına, sağduyusuna, yüksek ahlakına ve adalete, adil hukuk insanlarının varlığına olan inancımızı ve güvenimizi bir an bile yitirmedik.

"SAHİP ÇIKAN HERKESE SONSUZ TEŞEKKÜR"

Yanımızda olan, yanımızda olduğunu hissettiren, her şekilde destek veren, vermeye çalışan, sahip çıkan herkese sonsuz teşekkürlerimizle. Hepinizi çok seviyoruz ve sizlerle gurur duyuyoruz."