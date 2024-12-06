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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tahliye olan Nasuh Mahruki'den ilk paylaşım | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Tahliye olan Mahruki'den ilk paylaşım!

        Sosyal medya paylaşımlarıyla "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" iddiasıyla tutuklanan eski AKUT Arama Kurtarma Derneği Başkanı Nasuh Mahruki, tahliyesinin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. İşte Mahruki'nin paylaşımı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 10:18 Güncelleme: 06.12.2024 - 11:46
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        Tahliye olan Mahruki'den ilk mesaj!
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        Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle, 20 Kasım Çarşamba günü tutuklanmıştı. Mahruki'nin tutukluluğuna yapılan itiraz, üst mahkeme tarafından kabul edildi ve tahliyesine karar verildi.

        "GÜVENİMİZİ BİR AN YİTİRMEDİK"

        Mahruki, tahliye olduktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Kavuştuk... Türk milletinin vicdanına, sağduyusuna, yüksek ahlakına ve adalete, adil hukuk insanlarının varlığına olan inancımızı ve güvenimizi bir an bile yitirmedik.

        "SAHİP ÇIKAN HERKESE SONSUZ TEŞEKKÜR"

        Yanımızda olan, yanımızda olduğunu hissettiren, her şekilde destek veren, vermeye çalışan, sahip çıkan herkese sonsuz teşekkürlerimizle. Hepinizi çok seviyoruz ve sizlerle gurur duyuyoruz."

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        #nasuh mahruki
        #Son dakika haberler
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