Tahkim Kurulu'ndan hakemlere ret!

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, 2024-2025 sezonu için liste dışı kalan bazı hakem ve gözlemcilerin itirazlarını reddetti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Tahkim Kurulu, TFF'nin internet sitesinde 28 Ağustos'ta Merkez Hakem Kurulu tarafından yayımlanan "2024-2025 sezonunda görev alacak klasman hakem ve gözlemci listelerine" itirazları inceledi.

Başvuran hakemler Abdulkadir Bitigen, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Erdem Bayık, Hakan Ceylan, Kutluhan Bilgiç, Mert Güzenge, Murat Erdoğan, Mustafa Sönmez, Serkan Ok, Serkan Tokat ve Tugay Kaan Numanoğlu ile gözlemciler Alpaslan Dedeş, Emre Altun, İsmail Şencan, Mesut Çarık, Orkun Aktaş, Süleyman Abay ve Taner Gizlenci'in itirazları reddedildi.