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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Tahkim Kurulu'ndan Ali Koç ve Dursun Özbek'in cezalarına indirim - Galatasaray Haberleri

        Tahkim Kurulu'ndan Ali Koç ve Dursun Özbek'in cezalarına indirim

        Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in cezalarında indirime gitti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 21:24 Güncelleme: 08.12.2023 - 21:24
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        Tahkim'den Koç ve Özbek'e indirim
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        Tahkim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

        "1. E.2023/36 - K.2023/442

        Galatasaray'ın TFF Yönetim Kurulu’nun 08.12.2022 tarihli kararı ile 30.12.2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürebilirlik Talimatı’nın bazı hükümlerinin iptali için yapmış olduğu itiraz incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliği ile,

        2. E.2023/37 - K.2023/443

        Beşiktaş'ın TFF Yönetim Kurulu’nun 08.12.2022 tarihli kararı ile 30.12.2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürebilirlik Talimatı’nın bazı hükümlerinin iptali için yapmış olduğu itiraz incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliği ile,

        3. E. 2023/38 - K.2023/444

        Fenerbahçe'nin TFF Yönetim Kurulu’nun 08.12.2022 tarihli kararı ile 30.12.2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürebilirlik Talimatı’nın bazı hükümlerinin iptali için yapmış olduğu itiraz incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliği ile,

        5. E. 2023/424 - K.2023/446

        Galatasaray'ın, futbol menajeri Ömer Kızılkoca ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 31.08.2023 tarih ve E.2022/136 - K.2022/236 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

        8. E.2023/458 - K.2023/449

        Galatasaray'ın ve başkanı Dursun Aydın Özbek’in PFDK’nın 23.11.2023 tarih ve E.2023-2024/455 - K.2023-2024/559 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

        - Galatasaray'ın 17.11.2023 tarihinde Kulüp Resmi İnternet Sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-d maddesi uyarınca 600.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

        - Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek’in 17.11.2023 tarihinde Kulüp Resmi İnternet Sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-d ve 36/1-b maddesi uyarınca verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 350.000,00 TL para cezasının, eylem ile verilen cezanın orantılılığı açısından takdiren sonuç cezanın 30 gün hak mahrumiyeti ve 250.000,00 TL para cezası biçiminde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

        9. E.2023/459 - K.2023/450

        Fenerbahçe’nin ve başkanı Ali Yıldırım Koç’un PFDK’nın 23.11.2023 tarih ve E.2023-2024/456 - K.2023-2024/560 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

        - Fenerbahçe’nin 17.11.2023 tarihinde Kulüp Resmi İnternet Sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-d maddesi uyarınca 600.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

        - Fenerbahçe Futbol A.Ş. başkanı Ali Yıldırım Koç’un 17.11.2023 tarihinde Kulüp Resmi İnternet Sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-d ve 36/1-b maddesi uyarınca verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 350.000,00 TL para cezasının, eylem ile verilen cezanın orantılılığı açısından takdiren sonuç cezanın 30 gün hak mahrumiyeti ve 250.000,00 TL para cezası biçiminde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

        - Fenerbahçe Futbol A.Ş. başkanı Ali Yıldırım Koç’un 09.11.2023 tarihinde medyaya yapmış olduğu konuşmalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-b maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 350.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

        16. E.2023/467 - K.2023/457

        Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin ve idarecisi Ahmet Ketenci’nin PFDK’nın 30.11.2023 tarih ve E.2023-2024/461 - K.2023-2024/594 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

        - Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 112.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

        - Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İhtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribünü Kuzey D-Kuzey M-Kuzey C-Kuzey E-Kuzey K-Kuzey L-Kuzey A-Kuzey B-Kuzey F-Kuzey I-Kuzey J-Kuzey N, Maraton Üst Tribünü Maraton Üst B-Maraton Üst D-Maraton Üst F-Maraton Üst G-Maraton Üst H-Maraton Üst I-Maraton Üst A, Maraton Alt Tribünü Maraton Alt A-Maraton Alt B, Spor Toto Tribünü Spor Toto A-Spor Toto B-Spor Toto C-Spor Toto D-Spor Toto E-Spor Toto F-Spor Toto G-Spor Toto H-Spor Toto I-Spor Toto J-Spor Toto K-Spor Toto L-Spor Toto M-Spor Toto N-Spor Toto O bloklarında yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

        - Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin 28.11.2023 tarihinde Kulüp Resmi İnternet Sitesinde (www.fenerbahce.org) yayınlanan haberde yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-d maddesi uyarınca 400.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

        - Fenerbahçe Futbol A.Ş. idarecisi Ahmet Ketenci’nin 28.11.2023 tarihinde Kulüp Resmi İnternet Sitesinde (www.fenerbahce.org) yayınlanan beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 39.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verildi."

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