Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güncel Tahir Elçi, ölümünün 7'nci yıl dönümünde anıldı

Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi anıldı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 7 yıl önce 2 polisin şehit olduğu terör saldırısının ardından çıkan çatışmada yaşamını yitiren eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, için anma etkinliği yapıldı

Giriş: 28.11.2022 - 15:30 | Güncelleme: ABONE OL
Tahir Elçi, ölümünün 7'nci yıl dönümünde anıldı
Tahir Elçi, ölümünün 7'nci yıl dönümünde anıldı
0:00 / 0:00
AA

Diyarbakır Adliyesi önünde bir araya gelen, aralarında Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkan Yardımcısı Gürkan Altun, Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi'nin de bulunduğu bir grup, terör saldırısının gerçekleştirildiği Dört Ayaklı Minare'nin bulunduğu Yenikapı Sokağı'na kadar yürüdü.

AA'da yer alan habere göre, TBB Başkan Yardımcısı Altun, burada yaptığı konuşmada, Tahir Elçi'yi sevgi, saygı ve rahmetle andıklarını belirterek, "Tahir başkan sesi çıkmayanların sesiydi, göremeyenlerin gözü, iyi bir hukukçuydu. Türkiye'nin her yerinde bir hukuksuzluk gördüğünde sesini çıkardı, sözünü söyledi ve barıştan yana oldu." dedi.

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren de Tahir Elçi'nin hayatını kaybetmesinin üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen faillerin hala tespit edilemediğini ileri sürdü.

Türkan Elçi de "Yaşam hakkının kutsallığını, onurlu bir yaşamı talep ettiğimizi, hakkımız olan adaleti istemekten vazgeçmeyeceğimizi karanfiller anlatacak." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Dört Ayaklı Minare önüne karanfil bırakıldı. Anma etkinliğine, Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulu üyeleri, bazı HDP milletvekilleri, bölge baro başkanları ile avukatlar katıldı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 28 Kasım 2015'te Diyarbakır Barosunca, terör saldırılarında zarar gören tarihi Dört Ayaklı Minare'ye dikkati çekmek amacıyla basın açıklaması yapılmış, açıklamanın ardından teröristlerin saldırısı sonucu polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur şehit olmuş, çıkan çatışmada dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi hayatını kaybetmişti.

Fotoğraflar: DHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kamerun'da toprak kayması: 11 ölü
Kamerun'da toprak kayması: 11 ölü
Yağ bidonlarında uyuşturucu ele geçirildi
Yağ bidonlarında uyuşturucu ele geçirildi
Adıyaman'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü
Adıyaman'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü
İzmir'deki olaylı derbide 21 gözaltı
İzmir'deki olaylı derbide 21 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.