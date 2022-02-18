İHA

Ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettiği başarılarla Türk güreşinin lokomotifi olan ASKİ Spor Kulübü sporcuları, altın madalyalarına yenilerini eklemek için çalışmalarını Rıza Kayaalp-Taha Akgül Spor Kompleksi’nde gerçekleştiriyor. Açıklamalarda bulunan milli güreşçiler Rıza Kayalp ve Taha Akgül, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ASKİ Spor’a vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti. Olimpiyat şampiyonu güreşçi Taha Akgül, Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarının devam ettiğinin altını çizerek, "Rıza Kayaalp ve ben ülkemizi en iyi şekilde temsil edip altın madalya ile dönmek istiyoruz. 10 yıldır hem Avrupa hem de dünyanın zirvesinde yer alıyoruz. Kariyerimdeki 9. Avrupa Şampiyonluğunu kazanmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerine yer verdi.

KAYAALP: SIKI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ

4 kez dünya şampiyonluğu yaşayan milli güreşçi Rıza Kayaalp ise 11. Avrupa Şampiyonluğuna ulaşmak istediğini vurgulayarak, "Avrupa Şampiyonası için antrenmanlarımızı sıkı bir şekilde sürdürüyoruz. En büyük hedefim 11. Avrupa Şampiyonluğunu kazanarak Rus Milli güreşçi Aleksandr Karelin’in 12 kez Avrupa Şampiyonu olma rekoruna bir adım yaklaşmak" açıklamasını yaptı.

CANBAŞ: ASKİ SPOR OLARAK ÇALIŞMALARIMIZI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYORUZ

Milli güreşçileri müsabakalara hazırlayan Antrenör Akif Canbaş ise yoğun bir antrenman süreci içine girdiklerine dikkat çekerek, "ASKİ Spor olarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Rıza Kayalp’in kariyerinde 10 Avrupa Şampiyonluğu var. 11. altın madalyayı kazanmak için antrenmanlarını büyük bir hırsla sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

ÇAKMAR: TAHA'NIN ŞAMPİYONLUKLARINA YENİLERİNİ EKLEMEK İSTİYORUZ

Dünyanın en başarılı spor kulüplerinden biri olduklarını belirten ASKİ Spor Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, "Avrupa Güreş Şampiyonası ve Olimpiyat hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Milli güreşçimiz Taha Akgül’ün 8 Avrupa Şampiyonluğu var. Taha’nın şampiyonluklarına yenilerini eklemek istiyoruz. Taha elde ettiği başarılarla Türk güreş tarihine geçti. Onursal Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın desteğiyle yeni sporcu kazandırmak için başlattığımız ‘300 Çocuk 300 Sporcu Projemiz’ de büyük ilgi gördü. Bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı hem başkanımıza hem de ASKİ Spor Kulubü Başkanı Yüksel Arslan’a teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

28 MART'TA BUDAPEŞTE'DE

2022 Avrupa Güreş Şampiyonası 28 Mart-3 Nisan 2022 tarihleri arasında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de, 2024 Paris Yaz Olimpiyatları ise 26 Temmuz-11 Ağustos 2024’te gerçekleştirilecek.