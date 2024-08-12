Taha Akgül hakemlere tepki gösterdi

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Milli güreşçi Taha Akgül, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya alarak aktif kariyerini tamamladı. Başarılı sporcu, turnuvada görev alan hakemlerle ilgili eleştirilerde bulundu.

Taha Akgül'ü, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda çok sayıda hayranı, coşkulu şekilde karşıladı.

"HAKEMLER BİR ÜLKENİN KADERİYLE OYNADI" Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Taha Akgül, şu ifadeleri kullandı: "Çok iyi bir hazırlık süreci geçirdik. Bakanlığımız, federasyonumuz, teknik heyetimiz, gereken her şeyi yaptık altın madalya için. Yarı finali maalesef hakemlerin kararıyla kaybettik. Olimpiyat şampiyonuyla dünya şampiyonunun maçında 'pasif' kararıyla sonuç belirlenmemeliydi. Hiç puan vermedim diğer maçlarda. Şükürler olsun büyük başarılar elde ettim. Kariyerimi altınla bitirmek istiyordum ama hak etmediğim bir mağlubiyet aldım. O altını alsaydım ülke sıralamasında 15-20 basamak yükselecektik. Hakemler aslında bir ülkenin kaderiyle de oynadı. Üzgünüm. Bronz madalyada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." REKLAM Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kendilerine çok destek olduğunu anlatan Taha,"Başkanımız gelip bizimle 6-7 gün orada vakit geçirdi. Altın madalya armağan etmek istiyordum ama olmadı. Gençlik ve Spor Bakanımız oradaydı, bize destek oldu. Sonu bronzla bitti. Benim için yeni bir hayat başlıyor. Ailemle vakit geçireceğim sonra ülkem için ne gerekiyorsa yapacağım." ifadelerini kullandı.

"AKTİF SPOR HAYATIM BİTTİ" Minderde ayakkabısını çıkararak güreşe veda ettiği anı da anlatan milli sporcu, şunları kaydetti: "Bizim misyonumuz burada bitmiyor. Güzel kariyerle aktif spor hayatımız bitti ama bizden sonraki kardeşlerimize de yardımcı olacağız. Devletimizin, milletmizin bize verdiği imkanlarla onlara da hizmet edeceğiz. Çok zor bir andı. Bütün kariyerim gözümün önüne geldi. Tribünler kariyerimin büyüklüğünün farkındaydı. Olimpiyatla bitirmem önemliydi. Her şeye rağmen kariyerimi zirvede bıraktım." Türkiye'nin 40 yıl sonra olimpiyatta altın madalya kazanamamasını da değerlendiren Taha, "2028'de olimpiyatlarda tüm branşlarda bunu telafi edeceğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

ŞEREF EROĞLU: "TAHA'NIN ALTININI BAŞKASINA VERENLERE HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ" Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Taha Akgül'ün altın madalya almasına hakemlerin engel olduğunu dile getirdi. REKLAM Taha Akgül'ün Türk güreş tarihine adını altın harflerle yazdırdığını belirten Eroğlu, "Kendisi, başarının vücut bulmuş hali. Kendisine sonsuz teşekkür ederim. Allah'ım onurlu şekilde minderde ayakkabısını çıkartarak bırakmayı nasip etti. Bir efsane minderde ayakkabısını çözerken tribünde insanlar dakikalarca onu alkışladı. Taha gibi bir efsaneyi bir daha ne zaman keşfederiz bilmiyoruz ama bunun mücadelesini vereceğiz. 2 madalyamız var güreş olarak. Altına en yakın isim de Taha'ydı ama o minderde Taha'nın altınını alıp başkasına verenlere hakkımızı helal etmiyoruz. Bana göre bunu yapanlar onun 2 altınla efsane olacağının farkındaydı. Olsun, 3 olimpiyatta madalya almak herkese nasip olmaz." diye konuştu.

ABDULLAH ÇAKMAR, TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ BIRAKTI Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Abdullah Çakmar, teknik direktörlüğü bıraktığını açıkladı. Taha ile 2012'den bu yana birlikte olduklarını vurgulayan Çakmar, "Taha, kariyerinde 11 Avrupa, 3 dünya, 1 olimpiyat şampiyonluğu, 2 olimpiyat üçüncülüğü olan bir sporcu. Böyle bitmemeliydi, biz oraya bütün sporcularımızla özverili şekilde hazırlandık. Burada altın madalyaya en yakın sporcu Taha'ydı. Hakemler de bunu biliyordu ve sadece Taha'nın elinden değil Türkiye Cumhuriyeti'nin elinden altın madalya alındı. Türk olmanın bedelini bize ağır ödettiler, yazıklar olsun. Taha ile beraber ben de kariyerimi noktalıyorum." dedi. Türk güreşine idareci olarak hizmet etmeye devam edeceğini anlatan Çakmar, "Mansur Yavaş Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Bize bir baba gibi destek oldu. Üzgünüz, keşke altın madalya alsaydık da milletimizin yüzünü altın madalyayla güldürebilseydik. Sayın Cumhurbaşkanımıza da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. 14 yıl onurumuzla görevimizi yaptık artık veda etme zamanı geldi." diyerek sözlerini tamamladı.