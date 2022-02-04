AA

Bakanlık, 2007 yılında TAGEM aracılığıyla Ar-Ge Destek Programı'nı uygulamaya aldı.

Programla tarımsal Ar-Ge alanında özel sektörün altyapısını geliştirmek, kamu-özel sektör iş birliğini artırmak, elde edilen katma değeri yüksek ürünlerin ticarete ve uygulamaya aktarılmasını sağlamak amaçlandı.

Bu kapsamda 2007'den bugüne kadar toplam 2 bin 235 proje başvurusu alındı. Özel sektör, üniversite, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile sivil toplum kuruluşlarına (STK) ait 477 projeye toplam 111,8 milyon lira destek sağlandı. Söz konusu projelerden 373'ü sonuçlandırıldı, 104'ü ise devam ediyor.

Destek programı çerçevesinde 2021 yılında 17'nci proje çağrısı kapsamında 134 proje başvurusu yapıldı. Projelerden 23'ünün desteklenmesine karar verildi.

Geçen yıl programa en fazla başvuru 79 projeyle üniversiteler tarafından yapıldı. Özel sektörden 50, STK'lerden 3 ve TÜBİTAK'tan 2 proje başvurusu geldi.

300 BİN LİRA İLE 3 MİLYON LİRA ARASINDA DESTEK SAĞLANIYOR

Program kapsamında öncelikli konu gruplarına göre 300 bin lira ile 3 milyon lira arasında değişen miktarlarda destek sağlanıyor. Makine teçhizat, sarf ve hizmet alımı kalemlerine destekleme ödemesi yapılıyor.

Projelerin süresi en fazla 36 ay olarak belirlenirken özel nedenlerle süresinde sonuçlandırılamayan projeler için değerlendirme kurulu tarafından en fazla 1 yıl olmak kaydıyla ek süre verilebiliyor.

Üniversiteler, TÜBİTAK Ar-Ge birimleri, STK'ler, meslek kuruluşları ve özel sektörün (şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar hariç olmak üzere ticari işletme veya şirketler) başvuru yapabildiği program için gerçek kişilerden başvuru alınmıyor.