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        Haberler Yemek Yapma Tadı damağınızda kalacak: İçi yumuşacık dışı kıtır kıtır tam ölçüsünde brownie tarifi!

        Tadı damağınızda kalacak: İçi yumuşacık dışı kıtır kıtır tam ölçüsünde brownie tarifi!

        Tatlı krizlerinin vazgeçilmezi, içi yumuşacık, dışı kıtır kıtır bir brownie yapmaya ne dersiniz? Bu tarif, evde kolayca hazırlayabileceğiniz, her lokmasında çikolata şöleni yaşatan bir lezzet sunuyor. Hazırlıklarınızı yapın ve mutfakta harikalar yaratmaya başlayın!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 16:49 Güncelleme: 01.01.2025 - 16:49
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        • 1

          Mis gibi kokan, yoğun çikolata lezzetiyle gönülleri fetheden bir brownie düşünün. İster misafirlerinize ikram edin, ister kendinizi şımartın, bu tarifle her anınızı tatlandıracaksınız. Haydi, tatlı bir kaçamağa hazırlanın!

        • 2

          MALZEMELER

          150 gram tereyağı

          200 gram bitter çikolata

          3 adet yumurta

          1 su bardağı toz şeker (200 gram)

          1 çay bardağı esmer şeker (80 gram) (isteğe bağlı)

          1 paket vanilin (veya 1 çay kaşığı vanilya özü)

          1 su bardağı un (120 gram)

          2 yemek kaşığı kakao

          Bir tutam tuz

          İsteğe Bağlı:

          1 çay bardağı ceviz veya fındık içi

          Üzerine serpmek için pudra şekeri veya eritilmiş çikolata

        • 3

          HAZIRLANIŞI

          Küçük bir tencereye tereyağını alın ve kısık ateşte eritin.

          Tereyağı eriyince içerisine küçük parçalara böldüğünüz bitter çikolatayı ekleyin. Çikolatalar eriyene kadar karıştırın ve bir kenarda ılımaya bırakın.

        • 4

          Derin bir karıştırma kabına yumurtaları kırın. Üzerine toz şekeri ve esmer şekeri ekleyin. Mikser yardımıyla şeker tamamen eriyene ve karışım açık sarı bir renk alana kadar 3-4 dakika çırpın.

          Ilımış çikolata-tereyağı karışımını yumurtalı karışıma ekleyin. Vanilin veya vanilya özünü de ekleyip spatula ile nazikçe karıştırın.

        • 5

          Un, kakao ve tuzu bir elekten geçirerek karışıma ekleyin.

          Spatula yardımıyla yavaşça karıştırın. Karışımı fazla çırpmamaya dikkat edin; sadece malzemeler birbirine karışsın.

        • 6

          Fırını önceden 170 dereceye ısıtın.

          20x20 cm ölçülerinde bir kare fırın kabını yağlayın veya yağlı kağıt serin.

          Brownie harcını kalıba dökün ve spatula ile üzerini düzeltin.

          İsterseniz üzerine ceviz veya fındık serpin.

        • 7

          Önceden ısıtılmış fırında 25-30 dakika kadar pişirin. Brownienizin içi hafif nemli olmalı. Kürdan testi yaparken kürdan tamamen kuru değil, biraz nemli çıkarsa kıvamı mükemmeldir.

          Fırından çıkan brownienizi oda sıcaklığında 15-20 dakika soğumaya bırakın. Daha sonra dilimleyerek servis edin. Üzerine pudra şekeri serpebilir veya eritilmiş çikolata gezdirebilirsiniz.

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