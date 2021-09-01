Tacko Fall, Cleveland Cavaliers'ta!

Cleveland Cavaliers, 2.26 boyundaki pivot Tacko Fall ile tek yıllık garantisiz bir sözleşme imzaladı.

Fall, Central Florida Üniversitesi'nden Draft edilmeden gelen bir serbest oyuncu olarak NBA'e katıldıktan sonra Celtics ile geçirdiği iki sezon boyunca, Boston'da taraftarların favorisi olmuştu.

Fall, kısa NBA kariyeri boyunca 26 maçta forma giymiş ve maç başına ortalama 6.5 dakika sahada kalmıştı.