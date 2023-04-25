Tacizcisini öldüren liseli Azra'nın davasında flaş karar!

Azra E. ise mahkemede yaptığı savunmasında önceki ifadelerini tekrar ederek, "Babama ait hayvanları çeşmeye götürdüm. Birdal Doğan karşıma geçip 'Seni kaçıracağım, kendime karı yapacağım. Sonra seni başkalarına satacağım' diye sözler söyledi. Zaten 3 yıldır hep rahatsız ediyordu. Beni kaçırması için birilerine para bile vermişti. Onun korkusundan okulda maket bıçağı ve biber gazı taşıyordum. O gün de annem ve abim hastaneye gideceği için okula gitmedim ve babama yardım etmek için köyde kaldım. Hayvanlara su içirmek için çeşmeye giderken yanıma silah aldım. Çeşmede benim yanıma gelen Doğan, ağır hakaretlerde bulundu. Ben de yanımda taşıdığım silahı çıkarıp korkumdan gözümü kapatarak ateş ettim. Maksadım korkutmaktı. Onun yüzünden okulumu tamamlayamadım. Eğitim hayatım yarım kaldı. Genç yaşta hapse girdim. Beraatimi istiyorum" dedi.

"KAÇIRMA ORGANİZASYONU NET BİR ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKMIŞTIR"

Azra E.

Azra E.'nin avukatı Sinan Erdağı ise savunmasında şunları söyledi:

"Cumhuriyet Savcılığı'nın kabule ilişkin değerlendirmelerine kısmen katılmakla birlikte, hukuki değerlendirme ile olayın TCK 29'uncu madde anlamında tahrik altında işlendiği yönündeki kabulüne katılmamız mümkün değildir. Şöyle ki; olayın oluş şekli dikkatlice bu anlatımlar ve dosyadaki delillerle birlikte değerlendirildiğinde, suç tarihinde 15-18 yaş grubunda olan müvekkilin, 14 yaşından beridir maktulün sözlü tacizlerine, sosyal medya üzerinden takiplerine, yine fiilen takip edilerek iç huzurunun bozulduğu ve yine aynı zamanda tanık anlatımlarında görüldüğü üzere, müvekkili kaçırarak evlenmek istediği ve bu amaçla da üçüncü kişilere para teklif ederek, aynı zamanda yardım talep ettiği hususları net bir şekilde ortaya çıkmıştır.

DOSYADAKİ TÜM DELİLLERLE SABİTTİR

Bu hususlar artık tartışma dışı kalmaktadır. Azra'nın uzun zamandan beridir takip edildiği, bunun sosyal medyadan, telefonlardan ve aynı zamanda fiziki olarak gerçekleştirildiği, maktulün Azra'yı evlenmek amacıyla kaçırmak konusunda bir fikri bulunduğu ve bu fikrini eylemsel olarak ortaya koymaya başladığı, bu amaçla da kaçırma organizasyonu yaptığı, bu konuda kendisine yardım edebilecek kişilere para ve çıkar teklif ederek, gerek kaçırmak için araç temin etme ve gerekse kendisine yardımcı olacak kişileri temin etme çabası içerisinde olduğu dosyadaki tüm delillerle sabittir.

MAKTÜLDEN OLAN KORKUNUN ETKİSİ İLE GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR

Bu husus Cumhuriyet Savcılığı tarafından da kabul edilmektedir. Müvekkil, burada uzun zamandan beridir devam eden saldırıların kendisi üzerinde oluşturduğu kızgınlık ve öfke ile intikam almak ya da cezalandırmak amacıyla hareket etmenin ötesinde, bu saldırıyı defetmek amacıyla hareket etmiş ve bunu da maktulden olan korkusunun etkisi ile gerçekleştirmiştir. Bu da bizi TCK 27/2'inci madde anlamında 'yasal savunma sınırının' aşılması sonucuna götürmektedir. Aynı zamanda Cumhuriyet Savcılığı makamı da esasen, mütalaasında kabul olarak bu durum ortaya koymaktadır. Müvekkil hakkında TCK 27/2'nci maddesi uyarınca ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesini saygıyla talep ederiz."

Mahkeme heyetinin talebi üzerine son söz verilen Azra E., "Pişmanım, bilerek yapmadım" dedi.