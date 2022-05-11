Taciz amaçlı görüntü çektiği öne sürülen yabancı yakalandı

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, 9 Mayıs akşamı alışveriş merkezindeki bir stantta çalışan E.Y'ye içecek talep etme bahanesiyle yaklaşıp, cep telefonuyla taciz amaçlı görüntülerini çektiği öne sürülen Yemen uyruklu ABD vatandaşı A.A.M'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. AA'nın haberine göre; zanlının sınır dışı edilmesi için gerekli işlemlere başlandığı öğrenildi.