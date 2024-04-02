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        Haberler Magazin Türker İnanoğlu hastaneye kaldırıldı - Magazin haberleri

        Türker İnanoğlu hastaneye kaldırıldı

        Ünlü yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu'nun hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. İnanoğlu'nun damadı gazeteci Cüneyt Özdemir, asılsız iddiaların ardından, "Kendisi hayatta, yaşıyor. Lütfen aile bireyleri dışındaki haberlere itibar etmeyiniz" dedi. Cüneyt Özdemir daha sonra bir açıklama daha yaptı ve İnanoğlu'nun entübe edildiğini ve tedavisinin devam ettiğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 18:31 Güncelleme: 02.04.2024 - 19:36
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          Türk sinemasının 'Bay Sinema'sı Türker İnanoğlu, rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.

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          87 yaşındaki ünlü yapımcı hakkında çıkan asılsız iddiaların ardından gazeteci Cüneyt Özdemir, kayınpederi ile ilgili açıklama yaptı.

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          Cüneyt Özdemir, "Aile büyüğümüz Türker İnanoğlu’nu hastaneye kaldırdık. Kendisi hayatta, yaşıyor. Lütfen aile bireyleri dışındaki haberlere itibar etmeyiniz. Sağlık durumu ile ilgili bilgilendirmeyi düzenli olarak yapacağım" dedi. Cüneyt Özdemir daha sonra bir açıklama daha yaptı ve İnanoğlu'nun entübe edildiğini ve tedavisinin devam ettiğini söyledi.

        • 4

          Türker İnanoğlu, 2018’de sinema dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülmüştü.

        • 5

          Üretkenliği nedeniyle ‘Bay Sinema’ olarak değerlendirilen Türker İnanoğlu, bu özelliğinin yanı sıra birçok oyuncuyu keşfetmesiyle de Yeşilçam’a damgasını vurdu. İnanoğlu’nun keşfettiği oyunculardan biri de Türkan Şoray’dı.

        • 6

          Türker İnanoğlu'nun kızı Zeynep İnanoğlu ile televizyoncu Cüneyt Özdemir, 3 Şubat 2011'de Paris Büyükelçiliği'nde evlenmişti.

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