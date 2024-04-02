Son dakika haberi Dışişleri, İsrail'in Şam'daki saldırısını kınadı

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Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Büyükelçiliğini'ne İsrail tarafından düzenlenen saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada "İsrail’in, Şam’daki İran Büyükelçiliğini hedef alan saldırısını kınıyoruz. İsrail, son dönemde işlediği uluslararası hukuk ihlallerine bir yenisini eklemiştir. Söz konusu eylemin, tüm bölgeyi etkileyecek bir çatışmaya dönüşmesinden endişe duyuyoruz. İlgili tüm tarafları, sağduyulu ve itidalli hareket etmeye ve uluslararası hukuka riayet etmeye davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

SALDIRIDA 13 KİŞİ ÖLDÜ İran’ın Şam’daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da düzenlenen hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan ikisi general rütbesinde toplam 7 kişi hayatını kaybetmişti. REKLAM Saldırıda 6 Suriyelinin de ölenler arasında bulunduğu ve toplam ölü sayısının 13 olduğu açıklanmıştı. İran, saldırıyı İsrail’in düzenlediğini açıklarken, Tel Aviv yönetimi sessiz kalmaya devam etmişti. Saldırıya misillemede bulunacağını duyuran İran, ABD'yi de sorumlu tuttuklarını bildirmişti.