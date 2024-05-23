Tacı bırakan Noelia Voigt'den birincilik ünvanını devralan yeni ABD Güzeli'ne nefret mesajı yağdı

Stephanie Skinner

Stephanie Skinner, birinciliği reddederken yaptığı açıklamada; "Son olayların ışığında Miss Teen USA 2023 ünvanını reddetmeye karar verdim. Bu kolay bir karar değildi. Seçimlerime saygı gösterilmesini umuyorum ki bu, asla almayı istemediğim bir karardı" demişti.

Tacı geri çevirme nedenini açıklayan Skinner, 2023'teki orijinal yarışmada ikinci olduktan sonra başka bir görevi kabul ettiğini belirtirken, "Sözüm benim her şeyimdir. Tayland'da yaz boyunca yurt dışında yaşamamı gerektirecek küresel bir araştırma kariyeri fırsatı için anlaşma yaptım" ifadesini kullanmıştı.