Tacı bırakan Noelia Voigt'den birincilik ünvanını devralan yeni ABD Güzeli'ne nefret mesajı yağdı
Fiziksel ve zihinsel sağlığına öncelik vermek için taçtan vazgeçen Noelia Voigt yerine birincilik ünvanını alan ikinci güzel Savannah Gankiewicz, nefret mesajlarından dertli. Yeni ABD Güzeli, gönderilen aşağılama mesajlarını gözyaşları içinde anlattı
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ABD Güzellik Kraliçesi (Miss USA 2023) seçilen Noelia Voigt fiziksel ve zihinsel sağlığına öncelik vermek için bu ayın başlarında ünvanını bırakmıştı. Onun yerine taç, ikinci güzel Savannah Gankiewicz'e verilmişti.
Gankiewicz, ABD Güzeli ünvanını almasının ardından kendisine nefret mesajları yağdırıldığını açıklarken gözyaşlarını tutamadı.
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Bir etkinlikte konuşan 28 yaşındaki ABD Güzeli, yaptığı duygusal konuşmada kalbinin kırıldığını anlattı.
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"KALBİM KIRILDI"
24 yaşındaki Noelia Voigt, güzellik yarışması organizasyonundaki 'korku ve kontrol kültürü' nedeniyle tacını bırakmıştı. Tacın yeni sahibi Savannah Gankiewicz; "Kalbim kırıldı, üzgünüm. Ağlamak istemiyorum ama çok zor. Keşke insanlar kalbimin kırıldığını görse" dedi.
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Noelia Voigt
Venezuela asıllı Noelia Voigt, tacı bırakırken sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, akıl sağlığı için en iyi kararı verdiğini söyleyerek "Sağlığımız bizim hazinemiz. Fiziksel ve ruhsal sağlığınızdan asla ödün vermeyin" demişti.
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UmaSofia Srivastava
Noelia Voigt'in birincilik tacını bırakmasının ardından, Genç ABD Güzeli (Miss Teen USA 2023) UmaSofia Srivastava da ünvanından vazgeçti.
Yaptığı açıklamada kişisel değerlerinin organizayon kuruluşunun gidişatıyla uyumlu olmadığını yazan Srivastava'nın yerine taç ikinci güzele verilecekti ancak o da tacı reddetti.
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Stephanie Skinner
Stephanie Skinner, birinciliği reddederken yaptığı açıklamada; "Son olayların ışığında Miss Teen USA 2023 ünvanını reddetmeye karar verdim. Bu kolay bir karar değildi. Seçimlerime saygı gösterilmesini umuyorum ki bu, asla almayı istemediğim bir karardı" demişti.
Tacı geri çevirme nedenini açıklayan Skinner, 2023'teki orijinal yarışmada ikinci olduktan sonra başka bir görevi kabul ettiğini belirtirken, "Sözüm benim her şeyimdir. Tayland'da yaz boyunca yurt dışında yaşamamı gerektirecek küresel bir araştırma kariyeri fırsatı için anlaşma yaptım" ifadesini kullanmıştı.
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Stephanie Skinner ayrıca UmaSofia Srivastava ve ABD Güzellik Kraliçesi Noelia Voigt'in ünvanlarından ayrılma kararlarına da değinerek şunları yazmıştı:
"Noelia ve Uma'nın onları istifaya yöneltmek için neler yaşadığını tam olarak bilmesem de, onlara büyük sevgi ve destek gönderiyorum."