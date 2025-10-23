Tac Mahal nerede? Tac Mahal hangi şehirde, ülkede?

TAC MAHAL NEREDE?

Tac Mahal, Hindistan’ın kuzeyinde, Yamuna Nehri kıyısında yer alan büyüleyici bir anıt mezardır. Dünyanın en tanınmış mimari yapılarından biri olan Tac Mahal, yalnızca zarif güzelliğiyle değil, ardındaki derin aşk hikayesiyle de insanlığın ortak mirası haline gelmiştir. 17. yüzyılda, Babür İmparatoru Şah Cihan, genç yaşta vefat eden eşi Mümtaz Mahal için bu görkemli eseri yaptırmıştır. Tac Mahal’in bulunduğu bölge, Hindistan’ın kalbinde yer alır. İnşasına 1632 yılında başlanan bu eser, 22 yılda tamamlanmıştır. Saf beyaz mermerden inşa edilen yapı, gün doğumundan gün batımına kadar ışığın yönüne göre renk değiştirir. Sabahları pembemsi, öğlen bembeyaz, akşamları ise altın sarısı tonlarına bürünür. Bu görsel değişim, Tac Mahal’in sadece bir mimari yapı değil, aynı zamanda zamanın ve duygunun da bir simgesi olduğunu gösterir.

REKLAM advertisement1

REKLAM

TAC MAHAL HANGİ ŞEHİRDE?

Tac Mahal, Agra şehrinde yer alır. Agra, Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde bulunur ve Delhi’ye yaklaşık 200 kilometre uzaklıktadır. 16. yüzyıldan itibaren Babür İmparatorluğu’na başkentlik yapan bu şehir, dönemin sanat, kültür ve mimarlık merkezi haline gelmiştir. Agra, bugün hâlâ Hindistan’ın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biridir. Şehirde Tac Mahal dışında Agra Kalesi, Mehtab Bagh Bahçeleri ve Itimad-ud-Daula Türbesi gibi Babür döneminden kalma yapılar da yer alır. Tac Mahal’in bulunduğu bölge ise özel koruma altındadır; anıtın çevresi sessiz, düzenli ve yeşil alanlarla çevrilidir.

TAC MAHAL HANGİ ÜLKEDE? Tac Mahal, Hindistan Cumhuriyeti sınırları içindedir. UNESCO tarafından 1983 yılında Dünya Mirası Listesi’ne alınan yapı, Hindistan’ın ulusal sembollerinden biridir. Mimarisi, Babür döneminin ihtişamını ve İslam, Pers, Türk, Hint mimari stillerinin birleşimini yansıtır. Tac Mahal’in mimarı, Osmanlı mimarlarından esinlenen ünlü usta Ustad Ahmad Lahauri’dir. Yapıda beyaz mermerin yanı sıra İran’dan gelen akik, Çin’den gelen yeşim, Sri Lanka’dan gelen safir gibi 28 farklı değerli taş kullanılmıştır. Bu zarif işçilik, yapıya hem zarafet hem de eşsiz bir sanatsal değer kazandırır. REKLAM TAC MAHAL’E NASIL GİDİLİR? Tac Mahal’e ulaşmak için en uygun rota, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi (New Delhi) üzerinden geçer. İstanbul’dan Delhi’ye direkt uçuşlar bulunur ve uçuş süresi yaklaşık 6 saat sürer. Ziyaret için en ideal zaman, sabahın erken saatleridir. Güneşin ilk ışıkları beyaz mermerin üzerine vurduğunda Tac Mahal, sanki gökyüzünden yeryüzüne inmiş bir rüyayı andırır. TAC MAHAL’DE NELER YAPILIR? Tac Mahal’de ilk yapılacak şey, elbette bu zarif anıtın mimari detaylarını keşfetmektir. Giriş kapısından içeri adım attığınız anda, karşınıza çıkan simetrik bahçeler ve uzun su kanalı, anıtın mükemmel orantısını ortaya koyar. Yapının merkezindeki kubbe, dört köşesinde yer alan minarelerle çevrilidir; bu minareler, olası bir depremde kubbeye zarar vermemesi için dışa doğru hafif eğimli olarak tasarlanmıştır. Tac Mahal’in iç kısmında, Şah Cihan ve Mümtaz Mahal’in sembolik lahitleri yer alır. Asıl mezar odası yerin altındadır. Gümüş işçiliği, mermer kakmaları ve ışığın oyunu, iç mekânda mistik bir atmosfer yaratır.